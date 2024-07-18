「iPhone 14」販売好調続く 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/7/18
「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Reno11 A（OPPO）
7位 Xperia 10 VI（ソニー）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 AQUOS wish4（シャープ）
10位 iPhone SE(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Reno11 A（OPPO）
7位 Xperia 10 VI（ソニー）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 AQUOS wish4（シャープ）
10位 iPhone SE(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。