札幌vs山形 スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](NDスタ)
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:熊谷幸剛、大矢充
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 34 中野小次郎
DF 15 家泉怜依
DF 28 岡田大和
DF 47 西野奨太
MF 14 駒井善成
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
MF 88 馬場晴也
FW 23 大森真吾
FW 40 出間思努
控え
GK 42 竹内琉真
DF 2 高尾瑠
DF 48 坂本勘汰
DF 50 岡村大八
DF 6 中村桐耶
MF 49 川崎幹大
監督
ペトロヴィッチ
[モンテディオ山形]
先発
GK 23 藤嶋栄介
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 40 坂本稀吏也
DF 83 菊地脩太
MF 18 南秀仁
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
FW 10 氣田亮真
FW 24 横山塁
FW 41 後藤優介
控え
GK 32 上林大誠
DF 33 千葉虎士
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 37 杉山直宏
FW 34 阿部要門
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:熊谷幸剛、大矢充
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 34 中野小次郎
DF 15 家泉怜依
DF 28 岡田大和
DF 47 西野奨太
MF 14 駒井善成
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
MF 88 馬場晴也
FW 23 大森真吾
FW 40 出間思努
控え
GK 42 竹内琉真
DF 2 高尾瑠
DF 48 坂本勘汰
DF 6 中村桐耶
MF 49 川崎幹大
監督
ペトロヴィッチ
[モンテディオ山形]
先発
GK 23 藤嶋栄介
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 40 坂本稀吏也
DF 83 菊地脩太
MF 18 南秀仁
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
FW 10 氣田亮真
FW 24 横山塁
FW 41 後藤優介
控え
GK 32 上林大誠
DF 33 千葉虎士
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 37 杉山直宏
FW 34 阿部要門
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋