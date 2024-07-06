岡山vs仙台 スタメン発表
[7.6 J2第23節](Cスタ)
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 10 田中雄大
MF 19 岩渕弘人
MF 42 高橋諒
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
DF 15 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 39 早川隼平
MF 44 仙波大志
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 20 知念哲矢
DF 22 小出悠太
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 11 郷家友太
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 25 真瀬拓海
MF 23 有田恵人
MF 24 名願斗哉
MF 37 長澤和輝
FW 28 菅原龍之助
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 10 田中雄大
MF 19 岩渕弘人
MF 42 高橋諒
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
DF 15 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 39 早川隼平
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 20 知念哲矢
DF 22 小出悠太
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 11 郷家友太
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 25 真瀬拓海
MF 23 有田恵人
MF 24 名願斗哉
MF 37 長澤和輝
FW 28 菅原龍之助
FW 98 エロン
監督
森山佳郎