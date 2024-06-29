いわきvs横浜FC スタメン発表
[6.29 J2第22節](ハワスタ)
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 21 立川小太郎
DF 3 照山颯人
DF 32 五十嵐聖己
DF 34 大森理生
MF 2 石田侑資
MF 7 西川潤
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 40 下田栄祐
FW 10 有馬幸太郎
FW 28 棚田遼
控え
GK 1 田中謙吾
MF 6 坂岸寛大
MF 23 大迫塁
MF 24 山下優人
FW 11 ブワニカ啓太
FW 17 谷村海那
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
DF 6 和田拓也
DF 17 武田英二郎
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 21 立川小太郎
DF 3 照山颯人
DF 32 五十嵐聖己
DF 34 大森理生
MF 2 石田侑資
MF 7 西川潤
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 40 下田栄祐
FW 10 有馬幸太郎
FW 28 棚田遼
控え
GK 1 田中謙吾
MF 6 坂岸寛大
MF 23 大迫塁
MF 24 山下優人
FW 11 ブワニカ啓太
FW 17 谷村海那
監督
田村雄三
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
DF 6 和田拓也
DF 17 武田英二郎
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平