[6.29 J2第22節](ハワスタ)

※18:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 21 立川小太郎

DF 3 照山颯人

DF 32 五十嵐聖己

DF 34 大森理生

MF 2 石田侑資

MF 7 西川潤

MF 14 山口大輝

MF 15 加瀬直輝

MF 40 下田栄祐

FW 10 有馬幸太郎

FW 28 棚田遼

控え

GK 1 田中謙吾

MF 6 坂岸寛大

MF 23 大迫塁

MF 24 山下優人

FW 11 ブワニカ啓太

FW 17 谷村海那

FW 18 白輪地敬大

監督

田村雄三

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 20 村田透馬

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 5 ガブリエウ

DF 6 和田拓也

DF 17 武田英二郎

MF 25 三田啓貴

FW 9 櫻川ソロモン

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平