ハル・ベリー&マーク・ウォールバーグ主演、コメディ・スパイアクション映画『ザ・ユニオン』の初予告編が公開された。

ベリー演じるロクサーヌとウォールバーグ扮するマイクは高校時代の元恋人同士。米国における全スパイの身元が記載されたリストが盗まれたことから、スパイ組織“ザ・ユニオン”に属するロクサーヌは、偶然再会したふりをしてマイクをリクルート。鎮静剤で眠らせたマイクを米ニュージャージー州から英ロンドンへ運び、リストを回収するため、マイクを“にわかスパイ”に育てるべく猛特訓を開始する……。

公開された予告編で、ベリーは長めのフロント部分をブロンドにブリーチしたショートヘアで登場。どこか『X-MEN』シリーズで演じたストームを彷彿とさせるスタイルだ。

実のところ、ヒュー・ジャックマンがウルヴァリン役で復帰するマーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』の撮影が始まった2023年5月、ベリーはストームを思わせるヘアカラー&スタイルの画像をSNSに投稿。ファンの間では、ストームとしてのカムバックをする声があがっていた。しかし『ザ・ユニオン』の予告編を見ると、このヘアスタイルは本作のためだったのではないかとも思えてくる。SNSの画像は、予告編に比べるとヘアカラーがシルバーに近いようにも見えるが……。

『ザ・ユニオン』の本撮影は2022年に実施されているが、2023年6月にはロンドンで再撮影に参加するウォールバーグがされている。やはり、ベリーのヘアスタイルは『ザ・ユニオン』のためだったのかもしれない…? そちらの真相は『デッドプール&ウルヴァリン』で明らかになるだろう。

なお、『ザ・ユニオン』にはロクサーヌの上司トム・ブレナン役で『スパイダーマン』シリーズのJ・K・シモンズのほか、「ルーク・ケイジ」(2016-2018)のマイク・コルター、『ウォッチメン』(2009)のジャッキー・アール・ヘイリー、『スーサイド・スクワッド』(2016)のアドウェール・アキノエ=アグバエらが出演。監督は「アントラージュ★オレたちのハリウッド」(2004-2011)でウォールバーグとタッグを組んだジュリアン・ファリノが務めた。

Netflix映画『ザ・ユニオン』は2024年8月16日より全世界独占配信。

