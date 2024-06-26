[6.26 J3第16節](富山)

※19:30開始

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 23 西矢慎平

DF 26 鍋田純志

DF 30 大迫暁

MF 15 ガブリエル・エンリケ

MF 16 末木裕也

MF 25 安光将作

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 9 碓井聖生

FW 27 吉平翼

控え

GK 31 齋藤和希

MF 8 松岡大智

MF 17 坪川潤之

MF 18 伊藤拓巳

MF 19 井上直輝

MF 24 河井陽介

FW 11 松本孝平

監督

小田切道治

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 3 斉藤諒

DF 4 深川大輔

DF 6 高橋峻希

DF 16 柳世根

DF 25 大和優槻

MF 10 オタボー・ケネス

MF 14 松原亘紀

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

FW 9 都倉賢

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 18 宮市剛

DF 51 深津康太

MF 11 桐蒼太

MF 13 小暮大器

MF 30 安達秀都

FW 23 豊田晃大

監督

神野卓哉