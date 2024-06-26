富山vs岩手 スタメン発表
[6.26 J3第16節](富山)
※19:30開始
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
DF 30 大迫暁
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 16 末木裕也
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
MF 8 松岡大智
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
DF 6 高橋峻希
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
FW 9 都倉賢
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 30 安達秀都
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉
※19:30開始
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
DF 30 大迫暁
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 16 末木裕也
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
MF 8 松岡大智
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
DF 6 高橋峻希
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
FW 9 都倉賢
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 30 安達秀都
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉