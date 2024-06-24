¥á¥Ã¥Ä¤Î163²¯±ßÃË¤¬¡ÈÂç¼ºÂÖ¡É¡¡Ç´ÃåÊª¼Á»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤«¡Ä1µå¤âÅê¤²¤º¤ËÂà¾ì¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç°ãÈ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¤â¤è¤¦
¢£¥á¥Ã¥Ä 5¡¼2 ¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç1µå¤âÅê¤²¤º¤ËÂà¾ì½èÊ¬¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£5-2¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÅêµåÎý½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¥°¥é¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÇ´ÃåÊª¼Á»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Âà¾ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»212¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¿³È½°÷¤Ë¥°¥é¥Ö¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÇ´ÃåÊª¼Á¤Î»ÈÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¡£¥Ç¥£¥¢¥¹ËÜ¿Í¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àë¹ð¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£Å¨ÃÏ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë5Ç¯1²¯200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤È·ÀÌó¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Öµß±çÅê¼ê¤ÇºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À2Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï5-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë