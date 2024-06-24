Ž¢ÀÖ¤¤¥Í¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ß¥«¥óŽ£¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ä15Ç¯´Ö¥Õ¥ë¡¼¥ÄÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃË¤¬²òÀâŽ¢Àµ¤·¤¤¥ß¥«¥ó¤ÎÁª¤ÓÊýŽ£
¢£²¹½£¥ß¥«¥ó¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¾¼ÏÂ»þÂå¡¢¥³¥¿¥Ä¤ò°Ï¤ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é²¹½£¥ß¥«¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿1975Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2021Ç¯¸½ºß¤Ç½Ð²ÙÎÌ¤Ï8³ä¸º¾¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤ËÆÃÄ§Åª¤ËÂ¿¤¤¦Â(¥Ù¡¼¥¿)¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ï¡¢400Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¼¯»ùÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¼õÊ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë¼Â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤Ü¼ï¤¬Æþ¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÈé¤¬¤à¤±¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏTV¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¢£¼Â¤Ï115ÉÊ¼ï¤â¤¢¤ë
ºÏÇÝÊýË¡¤Ï¡¢ÏªÃÏºÏÇÝ¤È¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ý³Ï¸å¤Ë1¥«·î°Ê¾åÃùÂ¢¤·¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤¿Â¢½Ð¤·¥ß¥«¥ó¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹½£¥ß¥«¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÏÇÝÉÊ¼ï¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î2020Ç¯ÅÙ¤ÎÅý·×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ºÏÇÝÉÊ¼ï¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ï115ÉÊ¼ï¤¢¤ë¡£
ºÏÇÝÌÌÀÑ¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢µÜÀîÁáÀ¸¡¢¶½ÄÅÁáÀ¸(¤ª¤¤Ä¤ï¤»)¡¢ÀÄÅç²¹½£¡£¤¿¤À¤·¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ï¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÊ¼ïÌ¾¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¶ËÁáÀ¸²¹½£¤Ï9¡Á10·îº¢¤Ë¼ý³Ï
²¹½£¥ß¥«¥ó¤ÎÉÊ¼ï¤Ï½Ï´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¶ËÁáÀ¸(¤´¤¯¤ï¤»)¡¦ÁáÀ¸(¤ï¤»)¡¦ÃæÀ¸(¤Ê¤«¤Æ)¡¦ÈÕÀ¸(¤ª¤¯¤Æ)¤Î4·ÏÅý¡ÊÈÕÀ¸¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÉáÄÌ¡¦ÈÕÀ¸¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë·ÏÅý¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¶ËÁáÀ¸²¹½£¤Ï¡¢¼ç¤Ë9¡Á10·îº¢¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡£²ÌÈé¤¬ÀÄ¤¯¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÉÊ¼ï¤¬Â¿¤¤¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤Ï±¿Æ°²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°²ñ¥ß¥«¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Å¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯»ÀÌ£¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏºÏÇÝµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¿·ÉÊ¼ï³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¡¹ÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÉÊ¼ï¤Ï¡¢ÆüÆî(¤Ë¤Á¤Ê¤ó)1¹æ¡¦¾åÌîÁáÀ¸¡¦¤æ¤éÁáÀ¸¡¦Èî¤Î¤¢¤«¤ê¡¦YN26¤Ê¤É¡£
¢£1¥«·î°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡ÖÂ¢½Ð¤·¥ß¥«¥ó¡×
ÁáÀ¸²¹½£¤Ï¡¢¼ç¤Ë10·î²¼½Ü¡Á12·îº¢¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡£´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¤¬Â¿¤¤¡£ÆâÈé¤¬Çö¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£
¼ç¤ÊÉÊ¼ï¤Ï¡¢µÜÀîÁáÀ¸¡¦¶½ÄÅÁáÀ¸¡¦ÅÄ¸ýÁáÀ¸¡¦¾®¸¶¹ÈÁáÀ¸(¤ª¤Ð¤é¤Ù¤Ë¤ï¤»)¤Ê¤É¡£
ÃæÀ¸²¹½£¤Ï¡¢11·îÈ¾¤Ð¡Á12·îº¢¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡¢¤ªºÐÊë¥ß¥«¥ó¤Î¼çÎ®¡£ÁáÀ¸²¹½£¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆâÈé¤¬¸ü¤¤¤¬¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤¬Â¿¤¤¡£¼ç¤ÊÉÊ¼ï¤Ï¡¢Æî´»20¹æ¡¦¸þ»³(¤à¤«¤¤¤ä¤Þ)²¹½£¡¦ÀÐÃÏ²¹½£¡¦¤µ¤»¤Ü²¹½£¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ÉáÄÌ¡¦ÈÕÀ¸²¹½£¤Ï¡¢¼ç¤Ë12·î¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¡£³°²ÌÈé¡¦ÆâÈé¤È¤â¤Ë¸ü¤¤¤¿¤á¡¢Æü»ý¤Á¤¬¤è¤¤¡£»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£1¥«·î°Ê¾å¡¢ÃùÂ¢¼¼¤Ê¤É¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿Â¢½Ð¤·¥ß¥«¥ó¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¼ç¤ÊÉÊ¼ï¤Ï¡¢ÀÄÅç²¹½£¡¦ÎÓ²¹½£¡¦ÂçÄÅ4¹æ¡¦¼÷ÂÀÏº²¹½£¤Ê¤É¡£
ÏªÃÏ¥ß¥«¥ó¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Ç¯Æâ¤Ë¼ý³Ï¤¬½ª¤ï¤ë¤¬¡¢Â¢½Ð¤·¥ß¥«¥ó¤Ï3·îº¢¤Þ¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥«¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¾®¤µ¤¤¥ß¥«¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬Ç»¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤
¡¦ÌÜÍø¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¾®¶Ì¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó
ÃùÂ¢¥ß¥«¥ó¤ò½ü¤¡¢¾®¤µ¤¤¥ß¥«¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬Ç»¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
¢¥Ø¥¿¤ÎÃæ±û¤Î¼´¡Ê²Ì¹¼À×¡Ë¤¬ºÙ¤¤¤â¤Î
²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ï¼ùÎð¤¬¹â¤¤¤Û¤É²Ì¹¼¤¬ºÙ¤¯¡¢¤Þ¤¿Ì£¤ÎÇ»¤¤¼Â¤¬¤Ç¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
£Èé¤ÎÎ³¡¹¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÂ¿¤¤¤â¤Î
É½ÌÌ¤ÎÎ³¡¹¡ÊÌýË¦¡Ë¤Ë¤Ï¥ê¥â¥Í¥ó¤Ê¤É¤ÎÀºÌýÀ®Ê¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌýË¦¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÂ¿¤¤¤Û¤É¹á¤ê¤¬¹â¤¤¡£
¢£¿§¤¬Ç»¤¤¤Û¤¦¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
¤³°²ÌÈé¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¥¥º¤¬¤¢¤ë¤â¤Î
²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÍÛ¤Î¤è¤¯Åö¤¿¤ë¡¢ÌÚ¤Î³°Â¦¤ËÀ®¤Ã¤Æ¡¢ÅüÅÙ¤â¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Î³°À®¤ê¥ß¥«¥ó¡Ï¤È¡¢ÍÛ¤¬¤¢¤Þ¤êÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢ÌÚ¤ÎÆâÂ¦¤ËÀ®¤ë¡ÎÆâÀ®¤ê¥ß¥«¥ó¡Ï¤¬¤¢¤ë¡£»Þ¤äÍÕ¤¬É÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¡¢³°²ÌÈé¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¹¥ê¥¥º¤Ï³°À®¤ê¥ß¥«¥ó¤ËÂ¿¤¤¡£
¥³°²ÌÈé¤¬Ç»¤¤¤â¤Î
Å¹Æ¬¤Ç¡¢Æ±¤¸»ºÃÏ¤Î¥ß¥«¥ó¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê¿§¤¬Ç»¤¤¤Û¤¦¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤¿¤À¤·ÀÖ¤¤¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¿§¤è¤êÀÖ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¦Éâ¤Èé¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î
Éâ¤Èé¤È¤Ï¡¢¼Â¤È²ÌÈé¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¡¢Ì£¤¬Çö¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢³°Èé¤Ï¤È¤Æ¤â¤à¤¤ä¤¹¤¤¡£
§Åùµé¤¬¹â¤¤¤â¤Î
»ºÃÏ¤ä½Ð²ÙÃÄÂÎ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢Åùµé¤¬¹â¤¤¤ÈÅüÅÙ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»ºÃÏ¤ä½Ð²ÙÃÄÂÎ¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢´ð½à¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ß¥«¥ó¤Î¶õÈ¢¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Åùµé¡Ê½¨¡¦Í¥¡¦²Ä¤Ê¤É¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤è¤ê¹â¤¤Åùµé¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢£¥Ø¥¿¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë
¡¦ÊÝÂ¸ÊýË¡
¡ÂÞÇã¤¤¤Î¾ì¹ç
µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¡¢ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢½ý¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¢È¢Çã¤¤¤Î¾ì¹ç
¼õ¤±¼è¤ê¸å¤¹¤°¤Ë¡¢È¢¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥«¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Äì¤Ë¿·Ê¹»æ¤òÉß¤¤¤¿¥ï¥¤¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢Èé¤¬¸ü¤¤¥Ø¥¿Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½ý¤ó¤À¥ß¥«¥ó¤Ï¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÈË¼¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢°Å¤¯¤ÆÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£
¢¨SS¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÄ¶¾®¶Ì¥ß¥«¥ó¤Ï¡¢³°²ÌÈé¤¬Çö¤¯Æü»ý¤Á¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£ËèÆü¤Î½ý¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤Ë¡£
¢£¤ªÅò¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ë
¡¦¿©¤ÙÊý
Åß¤Ë²¹½£¥ß¥«¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÎä¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¿©Á°¤äÆþÍáÁ°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
»À¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»À¤òÁá¤¯È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥¿Â¦¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ²¿Æü¤«Îä°Å½ê¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£¤¹¤°¤Ë»ÀÌ£¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤ªÅò¤Ë¿ôÊ¬¿»¤±¤ë¤«¡¢Ùæ¤à¤Ê¤É¤¹¤ë¤È»À¤¬È´¤±¤Æ´Å¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦±ÉÍÜ
ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó1¸Ä¤Î²Ä¿©Éô¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢S¥µ¥¤¥º¤Ç60gÁ°¸å¡¢M¥µ¥¤¥º¤Ç80gÁ°¸å¡¢L¥µ¥¤¥º¤Ç100gÁ°¸å¡£
ÁáÀ¸²¹½£¤ÎÇöÈé¤Ä¤¤Î²ÌÆù¤Ï¡¢¿åÊ¬¤¬87¡ó¤Ç¡¢Åü¼Á¤Ï9¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤ª²Û»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó1¸Ä¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó8¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥1P¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó10¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¢£¥ß¥«¥ó1¸Ä¤ÇÀ®¿Í¤¬1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÌó3³ä¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë
ÂÎÆâ¤ÇÃùÎ±¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¦Â¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤ÎÆ±¤¸½Å¤µ¤¢¤¿¤ê¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¡¢¿©ÉÊÀ®Ê¬É½µºÜ¤ÎÀ¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¤Î1Æü¿ä¾©ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó1¸Ä¤Ç¡¢30¡Á64ºÐ¤Î¡¢ÃËÀ¤Ç8¡ó¡¢½÷À¤Ç10¡ó¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸½Å¤µ¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î²¹½£¥ß¥«¥ó1¸Ä¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó1.4¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢1¸Ä¤Ç12ºÐ°Ê¾å¤Î1Æü¿ä¾©ÎÌ¤Î28¡ó¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜ
¥Ø¥¹¥Ú¥ê¥¸¥ó¤Ï¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Ç¤ÎÈæ³Ó¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¤ÎÃæÀ»éËÃÄã²¼¡¢·ìÃæÇ¢»ÀÃÍ¤ÎÄã²¼¡¢¹â·ì°µ´µ¼Ô¤Î·ì°µÄã²¼¡¢»ØÀè¤Î²¹ÅÙÄã²¼ÍÞÀ©¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¹½£¥ß¥«¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸½Å¤µ¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢³°²ÌÈé¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇò¤¤Éô°Ì¡Ê¥¢¥ë¥Ù¥É¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç³°²ÌÈé¤ÈÇöÈé¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Çò¤¤¥¹¥¸¤äÇöÈé¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¿©¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥ß¥«¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë½÷À¤Ï¹üÁÆò¢¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬92¡óÄã¤¤
¡¦·ò¹¯
¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Î1¤Ä¤Î¦Â¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤ËÆÃÄ§Åª¤ËÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿Åß¤Ë²¹½£¥ß¥«¥ó¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç¯Ãæ¡¢·ìÃæ¤Î¦Â¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2012¡Á16Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ôµì»°¥öÆü(¤ß¤Ã¤«¤Ó)Ä®¤Î½»Ì±1000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·ìÃæ¤Î¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥ÉÇ»ÅÙ¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉÀ×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤¬Ê£¿ôÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¤Î¦Â¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»é¼ÁÂå¼Õ°Û¾ï¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬34¡ó¡¢´Îµ¡Ç½Äã²¼¡Ê·ìÀ¶ALT¾å¾º¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬49¡ó¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬57¡óÄã¤«¤Ã¤¿¡£
4Ç¯´Ö¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¤Î¦Â¥¯¥ê¥×¥È¥¥µ¥ó¥Á¥óÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤ÊÄ·Ð¸å¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹üÁÆò¢¾É(¤³¤Ä¤½¤·¤ç¤¦¤·¤è¤¦)¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬92¡ó¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥ß¥«¥ó¤Î²ÌÈéÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ç²ÖÊ´¾É¤¬²þÁ±
2017Ç¯¡¢²¹½£¥ß¥«¥ó¤Î²ÌÈé¤È²ÖÊ´¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¥Ò¥È¤Ç¤ÎÈæ³Ó¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤ÎÆüËÜ¿Í31Ì¾¡ÊÊ¿¶Ñ32ºÐ¡Ë¤Ë¡¢²ÖÊ´¤òÅÀ´ã¤··ëËì±ê¤òµ¯¤³¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å3½µ´Ö¡¢ËèÆü150g¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Þ¤¿¤Ï²¹½£¥ß¥«¥ó¤Î²ÌÈéÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î3½µ´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤â¤¦°ìÊý¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¤±¤è¤ê¤â¥ß¥«¥ó¤Î²ÌÈéÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤Û¤¦¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÀÖ¤ß¡¦·ëËìÉâ¼ð(¤±¤Ä¤Þ¤¯¤Õ¤·¤å)¡¦¤«¤æ¤ß¤¬Í°Õ¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£Í¸úÀ®Ê¬¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´»µÌÎà¤Î²ÌÈé¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¡¢¥Î¥Ó¥ì¥Á¥ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥Ó¥ì¥Á¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸½Å¤µ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï´»µÌ¤ËÂ¿¤¯¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ý¥ó¥«¥ó¡¢´»»Ò(¤³¤¦¤¸)¡¢¥·¡¼¥¯¥ï¡¼¥µ¡¼¡¢µª½£¥ß¥«¥ó¡Ê¾®¥ß¥«¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î²ÌÈé¤ËÂ¿¤¤¡£
¢£¡Ö¥ß¥«¥ó¤Î¿©¤Ù²á¤®¡×¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¡¢¥ß¥«¥ó¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤òÄ¹´ü´ÖÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÂ¤ÎÎ¢¤Ê¤É¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤¬É½Èé¤äÈé²¼»éËÃ¤Ê¤É¤ËÃùÎ±¤·¤Æµ¯¤¤ë¡Ö´»Èé¾É(¤«¤ó¤Ô¤·¤ç¤¦)¡×¡Ê¥«¥í¥Æ¥ó¾É¡Ë¡£
´é¤Þ¤Ç²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö²«áÕ(¤ª¤¦¤À¤ó)¡×¡ÊÀ®¿Í²«áÕ¡Ë¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ã±¤Ë¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ò¹¯¾å¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢´»Èé¾É¤Ï¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¡¦´Î¼À´µ¡¦¿Õ¼À´µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤ÎÂå¼ÕÉÔÎÉ¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²«áÕ¤È¤Ï¡¢´Î¼À´µ¤äÃÀ´ÉÊÄºÉ(¤¿¤ó¤«¤ó¤Ø¤¤¤½¤¯)¤äÍÏ·ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢·ì±ÕÍ³Íè¤Î¥Ó¥ê¥ë¥Ó¥ó¤¬·ìÃæ¤ËÁý¤¨¡¢Á´¿È¤ÎÈéÉæ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£²«áÕ¤Ç¤ÏÇò´ã¤â²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢´»Èé¾É¤Ç¤ÏÇò´ã¤Ï²«¿§¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¾Æ¤¥ß¥«¥ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦Ì£¤ÎÇö¤¤¥ß¥«¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÊýË¡
¡¾Æ¤¥ß¥«¥ó
Èé¤´¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¾Æ¤¯¡£Ì£¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢ÎäÅà¥ß¥«¥ó
Èé¤ò¤à¤¤¤Æ¼Â¤À¤±¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£É÷Ï¤¾å¤ê¤ä½ë¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡£
£¶ñºà
¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎÇ»¤¤Ì£¤Ä¤±ÎÁÍý¤Î¶ñºà¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¤¥ß¥«¥óÆé
¥ß¥«¥óÆé¤Ï»³¸ý¸©¼þËÉÂçÅç(¤¹¤ª¤¦¤ª¤ª¤·¤Þ)Ä®¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤³°Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¡Ò°úÍÑ»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ó
¡¦ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020¡¿Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê
¡¦ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à2020Ç¯ÈÇ¡¿Âè°ì½ÐÈÇ
¡¦¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ººÊó¹ð2019¡¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊWeb¥µ¥¤¥È
¡¦Osteoporos Int 2008 Feb;19(2):211-9.
¡¦J Biomed Sci. 2012; 19(1): 36.
¡¦PLoS One.2012;7(12):e52643.
¡¦IOVS Vol.58, 2922-2929 (2017)
¡¦SAGE Journal Vol.20 (1),1981
¡¦Cutis. 1988 Feb;41(2):100-2.¡¡´»Èé¾É
¡¦ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ 50´¬5¹æ 414-419, 1961
¡¦À¾ÆüËÜÈéÉæ²Ê Vol.79(1)38-40, 2017
----------
ÃæÌî ¿ð¼ù¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ß¤º¤¡Ë
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¸¦µæ²È¡¢ËèÆü¥Õ¥ë¡¼¥Ä200g¿ä¿Ê¶¨²ñÂåÉ½
1976Ç¯ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¡ÊÇÀ³Ø½¤»Î¡Ë¡£¸µÅìµþÂç³Ø¶µ°÷¡Ê¹©³ØÉô¡Ë¡£¸µ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©³¤ÍÎÂçµ¤¶É µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ïº»ÇùÎÐ²½¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2003Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤â¤ÄÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¾ÃÈñ·¼È¯³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö´Å¤¤¤«¤é¿©¤Ù²á¤®¤ËÃí°Õ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢2009Ç¯9·î¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ë¡¢¿å¤â¤ªÃã¤âÀÝ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ÄÃæ¿´¤Ë¤Û¤Ü²Ì¼Â¤À¤±¤Î¿©À¸³è¡×¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæÌî¿ð¼ù¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ª¤¤¤·¤¤¼êÄ¢¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¸¦µæ²È¡¢ËèÆü¥Õ¥ë¡¼¥Ä200g¿ä¿Ê¶¨²ñÂåÉ½ ÃæÌî ¿ð¼ù¡Ë