¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Ê¤¡¡Ä¡×µ®Çµ²Ö¤Î¡È9Åù¿È¡ÉÈþ¿ÍÌ¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¼ê¸·¤·¤¤¥ï¥±
¡¡¸µÂè65Âå²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤¬¡¢6·î20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡È9Åù¿È¡ÉÌ¼¤ÎÀ²¤ì»Ñ¡¢¥¤¥±¥ª¥¸²½¤·¤¿µ®Çµ²Ö¤Ê¤É
¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡È9Åù¿ÈÈþ½÷¡É
¡¡Çò²Ï¤Ï16ºÐ¤«¤é2Ç¯´Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Î2021Ç¯4·î¡¢Î¾¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¡£Íâ·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë½êÂ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡È9Åù¿ÈÈþ½÷¡É¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÇò²Ï¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ô#¤Ý¤«¤Ý¤«¡¡Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÄ¶²Ä°¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¡Õ¡Ô¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤·¤Æ¤â±§Ãè°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡©¡Õ¡Ô¡ÖÀ¤³¦°ì¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥ÖÁª¼ê¸¢¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ê¡Õ¤Ê¤É¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ô9Æ¬¿È¤É¤³¤í¤«8Æ¬¿È¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤·¡Õ
¡Ô¤ª·»¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Ê¤¡¡Ä¡¡¤¢¤«¤ó¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤â¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ÎÊý¤è¤ê²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Å»ö½ÐÍè¤Æ¤ë¤À¤±¡Õ
¡Ô¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Û¤ÉÇä¤ì¤ë°ïºà¤È¤Ï¹Í¤¨Æñ¤¤¡Õ
¡¡Çò²Ï¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î¹»ÆâÊüÁ÷¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Øº§³è1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±éµ»¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çò²Ï¤ì¤¤¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê
¡ÖÇò²Ï¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤Î»Ù±ç¤ÇÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î±³Ø¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cocomi¤µ¤ó¤ÈKoki,¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2À¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸·¤·¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë·»¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤â¡¢±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÖÅÄÍ¥°ì¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤«¤éµ®Çµ²Ö¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë·¤¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÎ¥º§¡£¤Þ¤¿¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯¡¢Éã¤Îµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ë¤â¡È´ªÅö¡É¤µ¤ì¤¿¤È¤â¡£¤½¤ÎÍ¥°ì¤µ¤ó¤ÎËå¤Ê¤Î¤Ç²¿¤«¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Çò²Ï¤¬¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£