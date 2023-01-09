『白河れい』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
5月末に所属事務所「スペースクラフト」を退所したことに芸能関係者が言及
女性自身
Smart FLASH
キャッチフレーズは「9等身美女」だが、ネットには厳しい声も
週刊女性PRIME
タンクトップを着用し、大胆に肩出しした近影を披露
スポーツ報知
「ぽかぽか」にレギュラー出演しており、ビジュアルに注目が集まっている
デビュー直後にフジ番組のレギュラーに就任し、このほどフジのドラマに出演
応募の際は両親の名前に目がいかないよう、あえて隠したという
CHANTO WEB
若貴兄弟が幼いころ、森の実家の旅館に宿泊したことがあったという
デイリースポーツ
取材でハリウッド女優の名前を持ち出したことに、ネットでは厳しい声も
「3年くらい会ってないんですよね。連絡も途中で途絶えちゃって」と告白
モデルプレス
7日の番組で、力士との結婚について「したく…ないです」と明言した
9日、フジテレビの新番組「ぽかぽか」に出演し、「NG項目」について言及
ABEMA TIMES
9日スタートした新番組「ぽかぽか」に月曜レギュラーとして出演
日刊スポーツ
9日には母の古巣となるフジテレビ系の新番組で初陣を飾ることも決定
9日、東京・明治記念館にて晴れ着姿で芸能界デビューを発表
東スポWEB