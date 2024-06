ロピア、ダイソーなどがオープン！あさひまちモール

新昭和は、愛知県半田市旭町において、近隣型商業施設「あさひまちモール」を2024年6月27日(木)にグランドオープンします。

同施設はJR武豊線「東成岩」駅より徒歩約4分の場所に位置し、敷地面積は隣接する借地も含め3,317.26坪、延床面積は、本体棟・別棟店舗を合わせて1,417.99坪となります。

建物は平屋建てとなり、6月20日(木)の食生活♡♡ロピアのプレオープンを皮切りに、クリエイトSD、ダイソー、スガキヤが順次オープンします。

あさひまちモール

所在地 :愛知県半田市旭町4丁目8番、外6筆

事業主 :株式会社 新昭和

敷地面積 :10,966.17m2 (3,317,26坪) ※提供資料(測量図)による

階数・構造:平屋建て・鉄骨造

駐車場:車:132台

建築面積 :5,261.33平方メートル(1,591.55坪) ※本体棟・別棟含む

延床面積 :4,687.59平方メートル(1,417.99坪) ※本体棟・別棟含む

設計 :株式会社アディックス都市建築設計事務所

施工 :山旺建設株式会社

開業 :2024年6月20日より順次オープン

交通 :JR武豊線「東成岩」駅 徒歩:約4分

名鉄河和線「青山」駅 徒歩:約12分

「あさひまちモール」の特徴は、商圏を3km圏内に絞った地域密着の商業施設となります。

同社では、これまでも「ファッションスクエア蘇我」「ゆめまち習志野台モール」「かわまち矢作モール」「ベイフロント蘇我」「たつのこまち龍ケ崎モール」「もねの里モール」「ゆりまち袖ケ浦駅前モール」「もりまちちはら台モール」「流山商業施設」など、様々な商業施設を手掛けてきましたが、愛知県では初となります。

「あさひまちモール」は、地域の皆様の生活利便向上を図るために、地域密着スタイルを徹底した「毎日利用できる施設」として、スーパーマーケット、ドラッグストア、100円ショップ、飲食店など、地域に必要な商業ニーズに特化した、利用価値の高い業態をコンパクトに集約させているのが特徴です。

【テナント数:4テナント】

No :1

店舗名 :食生活♡♡ロピア

業種 :スーパーマーケットあさひまちモール

延床面積(店舗床面積):2,605.11m2(788.04坪)

区画番号 :(1)

オープン日 :6月20日

No :2

店舗名 :クリエイトSD

業種 :ドラッグストア

延床面積(店舗床面積):1,158.40m2(350.41坪)

区画番号 :(2)

オープン日 :6月27日

No :3

店舗名 :ダイソー

業種 :100円ショップ

延床面積(店舗床面積):662.50m2(200.40坪)

区画番号 :(3)

オープン日 :6月27日

No :4

店舗名 :スガキヤ

業種 :飲食店

延床面積(店舗床面積):134.62m2(40.72坪)

区画番号 :(4)

オープン日 :8月1日

