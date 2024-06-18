ロピア、ダイソーなどがオープン！あさひまちモール

新昭和は、愛知県半田市旭町において、近隣型商業施設「あさひまちモール」を2024年6月27日(木)にグランドオープンします。

同施設はJR武豊線「東成岩」駅より徒歩約4分の場所に位置し、敷地面積は隣接する借地も含め3,317.26坪、延床面積は、本体棟・別棟店舗を合わせて1,417.99坪となります。

建物は平屋建てとなり、6月20日(木)の食生活♡♡ロピアのプレオープンを皮切りに、クリエイトSD、ダイソー、スガキヤが順次オープンします。

あさひまちモール

所在地 ：愛知県半田市旭町4丁目8番、外6筆

事業主 ：株式会社 新昭和

敷地面積 ：10,966.17m2 (3,317,26坪) ※提供資料(測量図)による

階数・構造：平屋建て・鉄骨造

駐車場：車：132台

建築面積 ：5,261.33平方メートル(1,591.55坪) ※本体棟・別棟含む

延床面積 ：4,687.59平方メートル(1,417.99坪) ※本体棟・別棟含む

設計 ：株式会社アディックス都市建築設計事務所

施工 ：山旺建設株式会社

開業 ：2024年6月20日より順次オープン

交通 ：JR武豊線「東成岩」駅 徒歩：約4分

名鉄河和線「青山」駅 徒歩：約12分

「あさひまちモール」の特徴は、商圏を3km圏内に絞った地域密着の商業施設となります。

同社では、これまでも「ファッションスクエア蘇我」「ゆめまち習志野台モール」「かわまち矢作モール」「ベイフロント蘇我」「たつのこまち龍ケ崎モール」「もねの里モール」「ゆりまち袖ケ浦駅前モール」「もりまちちはら台モール」「流山商業施設」など、様々な商業施設を手掛けてきましたが、愛知県では初となります。

「あさひまちモール」は、地域の皆様の生活利便向上を図るために、地域密着スタイルを徹底した「毎日利用できる施設」として、スーパーマーケット、ドラッグストア、100円ショップ、飲食店など、地域に必要な商業ニーズに特化した、利用価値の高い業態をコンパクトに集約させているのが特徴です。

【テナント数：4テナント】

No ：1

店舗名 ：食生活♡♡ロピア

業種 ：スーパーマーケットあさひまちモール

延床面積(店舗床面積)：2,605.11m2(788.04坪)

区画番号 ：(1)

オープン日 ：6月20日

No ：2

店舗名 ：クリエイトSD

業種 ：ドラッグストア

延床面積(店舗床面積)：1,158.40m2(350.41坪)

区画番号 ：(2)

オープン日 ：6月27日

No ：3

店舗名 ：ダイソー

業種 ：100円ショップ

延床面積(店舗床面積)：662.50m2(200.40坪)

区画番号 ：(3)

オープン日 ：6月27日

No ：4

店舗名 ：スガキヤ

業種 ：飲食店

延床面積(店舗床面積)：134.62m2(40.72坪)

区画番号 ：(4)

オープン日 ：8月1日

【配置図】

配置図

【当該地MAP】

当該地MAP

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