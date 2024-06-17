オンラインアクションRPG「BLUE PROTOCOL」1周年PVが公開。大型アップデート「Beyond」の追加情報も公開
【「BLUE PROTOCOL」1周年PV】
6月14日 公開
6月14日 公開
バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオは、プレイステーション 5/Xbox Series S|X/PC向けオンラインアクションRPG「BLUE PROTOCOL」の1周年記念PVが6月14日に公開した。
1周年記念PVでは「BLUE PROTOCOL」のストーリー第6章や高難易度コンテンツの追加など、大型アップデート「Beyond」の追加情報が公開された。
6月26日より追加予定の「Beyond」は新たなバトルコンテンツ「ヴァリアントアリーナ」、「戦神の修練場」が登場する。そのほか、 装備新要素「特効レアリティ」などが順次実装を予定している。
□「BLUE PROTOCOL」大型アップデート「Beyond」【『BLUE PROTOCOL（ブループロトコル）』1周年PV】
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