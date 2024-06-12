È¿¾Ê¤·¤Æ¡ª¡¡·ëº§¼°¤Ë¤ªÁò¼°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿µÁ²ÈÂ²¤Î°¥¤ì¤Ê·ëËö
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î·ëº§¼°¡£¤½¤ó¤ÊÀ²¤ì¤ÎÆü¤òÂæ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¼°¤Ë¤ªÁò¼°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿µÁ²ÈÂ²¤Î°¥¤ì¤Ê·ëËö¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µÁÊì¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì
¡Ö·ëº§¼°¤Ë¡¢Á´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Î¤ªÁò¼°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿µÁÊì¤ÈµÁ»Ð¡£»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢½ËÊ¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆü¡¢·ëº§¼°¤ÎÆü¤Ë»£¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òµÁ¼Â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼°¤Ë¤ÏÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µÁÊì¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ÎÉþÁõ!?¡¡¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤Î!?¡¡¤·¤«¤â¤³¤Î´é¡Ä¡Ä¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤ªÀâ¶µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê27ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¼±¤ÊÉþÁõ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£