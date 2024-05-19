ÍµÈ¹°¹Ô¡¡THE SECOND»´ÇÔ¤Î¸åÇÚ¤òÇÍÅÝ¡Ö¤³¤ÎÃÑ¤µ¤é¤·¤¬¡×¡Ö¥Ø¥Ü¥¯¥½Ì¡ºÍ»Õ¤¬¤è¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£¹Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á£²£°£²£´¡×¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡×»³ËÜ¹À»Ê¤òÇÍÅÝ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ËÀ¸ÅÅÏÃ¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤ÆÅÅÏÃ½Ð¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦×ø³å¤ÎÅÅÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢£±Ç¯µÙ²Ë¤È¤ì¡£½ý¿´¤·¤¿¤À¤í¡¢½ý¿´¡£¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¤í¡©¡¡¤ª¡©¡×¤ÈÄ©È¯¡£
¡¡»³ËÜ¤¬¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢½ý¿´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏËþÂ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢Éé¤±¤ÆËþÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤ª¤¤¡£¤³¤ÎÃÑ¤µ¤é¤·¤¬¡£ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î´ÇÈÄ¤ËÅ¥ÅÉ¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤è¡£¥Ø¥Ü¥¯¥½Ì¡ºÍ»Õ¡¢¤ª¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±Âç²ñ¤ÎÀú¤ê£Ö£Ô£Ò¤Ç½Ð¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡Ö¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ëËÍ¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Í¤§¤ó¤è¡¢À¸°Õµ¤¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¥Ø¥Ü¥¯¥½Ì¡ºÍ»Õ¤¬¤è¡£¥Ê¥á¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡£¤Æ¤á¤¨¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤Ê¡¢¤ªÁ°¡£¤ªÁ°¤Ê¡¢ÌÀÆüÉñÂæ¤Ç°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡£Ì¡ºÍ»Õ¤Ê¤é¡ª¡¡¤ª¤¤¡¢Ì¡ºÍ»Õ¡ª¡¡¤ªÁ°¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¸Ä¿Í¤Ç·à¾ì¤ò£±Ç¯¼Ú¤ê¤ÆÌ¡ºÍÂ³¤±¤í¡×¤È¤Ê¤¸¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î´Ö¤â»³ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤è¡£¡ØÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£²¶¤Ï¤â¤¦¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤·¤«¤ß¤Ê¤¤¤è¡£Ì¡ºÍ»Õ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÌÀÆü¤«¤é·à¾ì½ÐÂ³¤±¤í¡¢¤ªÁ°¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¡ºÍ¶¨²ñÆþ¤ì¡¢ÌÀÆü¡£¤ª¤¤È¹¡ª¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤«¡©¡¡ÌÀÆü¡Ø¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£Ì¡ºÍ¶¨²ñÆþ¤ë¤«¤é¡£¤ªÁ°¡¢ÌÀÆü¤«¤éÈ¹¤ËÆ¬²¼¤²¤Æ¡¢ÅìÍÎ´Û£±Ç¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡¢¤ªÁ°¡£Ì¡ºÍ»Õ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¿»÷»ö¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈàÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿åá¤Ç»³ËÜ¤ò¹¶¤á¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£