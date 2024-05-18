奈良vs岐阜 スタメン発表
[5.18 J3第14節](ロートF)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 8 堀内颯人
DF 49 下川陽太
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 17 百田真登
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 23 小谷祐喜
MF 7 桑島良汰
MF 41 森田凜
MF 43 田村亮介
FW 15 パトリック・グスタフソン
監督
フリアン
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 40 川上竜
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 27 横山智也
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 8 堀内颯人
DF 49 下川陽太
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 17 百田真登
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 23 小谷祐喜
MF 7 桑島良汰
MF 41 森田凜
MF 43 田村亮介
FW 15 パトリック・グスタフソン
監督
フリアン
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 40 川上竜
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 27 横山智也
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作