『ハリー・ポッター』シリーズが2024年のホリデーシーズンに、新たな魔法の世界に誘ってくれそうだ。双子のウィーズリー兄弟が登場する料理コンテスト番組「Harry Potter: Wizards of Baking(原題)」が製作されることが発表された、

「Wizards of Baking」は『ハリー・ポッター』の映画作品にインスパイアを受けた魅惑的なスイーツを創り出す、革新的なシェフたちに迫るプログラム。ハリーの親友ロンの兄で、双子の兄弟ジョージ・ウィーズリーを演じたオリバー・フェルプスとフレッド・ウィーズリーを演じたジェームズ・フェルプスが番組ホストを務める。

撮影はワーナー ・ブラザーズ・ スタジオ・ツアー・ロンドンの「メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で行われ、挑戦者たちは映画のセットで創作を行い、勝敗を委ねる。更にスペシャルゲストも登場するという前例のない試みとなるようだ。

当番組は米ケーブルテレビ局フード・ネットワークとストリーミングサービスのMaxで放送予定。フード・ネットワークはその名の通り、食をテーマとした専門テレビ局で、「料理の鉄人」のアメリカ版「アイアン・シェフ・アメリカ」がご長寿番組となりつつある。

公式Xアカウントでは番組のを公開。ダンブルドア校長が「さあ、始めよう」と合図するとカラフルなデコレーションを施すシェフの手元が映し出される。何やらフクロウのヘドウィグを模したスイーツも作られるよう。「食べられる」マンドラゴラもある様子。

