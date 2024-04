ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。4月28日(日)の放送のテーマは「HEY DJ!スクラッチ音チュクチュクソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



4月28日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

聴取期限 2024年5月6日(月・祝) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

今回のハピクロは「HEY DJ!スクラッチ音チュクチュクソングTOP10」をテーマに、スクラッチ音が入った楽曲に注目! DJっぽい曲からそうでない曲まで、いたるところに入っている“チュクチュク音(スクラッチ音)”をイメージする曲をカウントダウン形式で紹介。・1位:mihimaru GT「気分上々↑↑」・2位:SMAP「がんばりましょう」・3位:ももいろクローバーZ「ツヨクツヨク -ZZ ver.-」・4位:嵐「a Day in Our Life」・5位:宇多田ヒカル「Automatic」・6位:Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」・7位:Dragon Ash「Let yourself go, Let myself go」・8位:Herbie Hancock「Rock it」・9位:SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」・10位:小沢健二 featuring スチャダラパー「今夜はブギー・バック」今回の「HEY DJ!スクラッチ音チュクチュクソングTOP10」は、ラップやダンスといった、ヒップホップ的な要素が楽曲に散りばめられている90年代以降のナンバーが10曲中9曲を締める結果となりました。スクラッチ音の歴史を調べると、諸説ありますが、今からおよそ45年前、1970年代後半に、アメリカのヒップホップミュージシャン、DJの「グランドマスター・フラッシュ」が広めたと言われています。そのスタイルがクールでカッコいいだけでなく、「自分もやってみたい」「真似してみたい」と思う親しみやすさとカジュアルさがあったからこそ、一気に広まっていったのではないでしょうか。誕生から半世紀経っていないなかで、加速度的に浸透していった“チュクチュク音”の進化を感じることができ、おもわず体が揺れる、楽しい曲がそろったTOP10となりました。次回5月5日(日・祝)の放送テーマは「こどもの日だョ! キッズボイスソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹