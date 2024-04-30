¡Ö¹ó¤¤Áª¼ê¤À¡×ºÆ¤Ó¡ÈÅê²õ¡É¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ËÊÆ¼Â¶·¤âÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ÇÉÔËþÇúÈ¯¡ª ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä¶«
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¸·¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£Ï²¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ëÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£(C)Getty Images
¡¡°ÅÃæÌÏº÷¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä»±²¼¤Î3A¥·¥é¥¥å¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Ï²¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4·î28Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º»±²¼¡ËÀï¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤Ç4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«º¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿30ºÐ¤Ï1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥²¥ì¡¼¥íJr.¤â°µÅÝ¡ª Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î160¥¥íÄ¶¤¨¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡²¿¤È¤«Î¿¤®¤¿¤¤¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿4¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤Ø¤ÈÄËÂÇ¤µ¤ì¡¢2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¡£4»î¹çÏ¢Â³¤òµÊ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿º£·î25Æü¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£Ï²¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï96.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.6¥¥í¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤ÎÅêµå¤Ç»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹°½Û´Ä¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡£¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬±ó¤Î¤¯¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë85Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯2580Ëü±ß¡Ë¤Î½ÐÍè¹â¤âÉÕÂÓ¤¹¤ë335Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯9580Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿Æ£Ï²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À½ÕÀè¤«¤é²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÀ©µåÆñ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡£³ÍÆÀ»þ¤Ë¤Ï²Æ¾ì¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¶ì¤·¤¤ÂÎ¤¿¤é¤¯¤À¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨15.88¡¢WHIP3.35¡¢ÈïÂÇÎ¨.261¡¢Í¿»ÍµåÎ¨20.65¤È¡¢¤È¤³¤È¤óÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¼Â¶·¼Ô¤â»×¤ï¤º¤Ü¤ä¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡28Æü¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Î¹ßÈÄÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êËº¤ì¤¿ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSNY¡Ù¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¡¥¯¥½¡Ä¡Ä¡£Ä¹¤¤°ìÆü¤À¡×¤ÈF¥ï¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¥·¥ó¥¿¥í¥¦¡Ä¡Ä¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª ¤¤¤¤²Ã¸º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄü¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ó¤¤Áª¼ê¤À¤è¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¼Â¶·¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¾º³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤¬3A¤Ë»Ä¤ì¤ë¤¾¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÈéÆù¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ìÝÕþ¶É¤Î¼Â¶·¤«¤é¤â¡Ö¼«Ëý¤Î4¥·¡¼¥à¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ëÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡£1Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥Ã¥«¥±¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]