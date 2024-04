【ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024】開催地:両国国技館

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の公式世界大会「WORLD CHAMPIONSHIP 2024」について、日本での開催を発表した。

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」は、「ストリートファイター6」の世界チャンピオンを決めるカプコン公式のトーナメント大会。今回の開催は日本の両国国技館となることが決定し、優勝賞金は2年連続の1,000,000ドルとなる。

