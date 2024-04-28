柏vs鳥栖 スタメン発表
[4.28 J1第10節](三協F柏)
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 24 川口尚紀
MF 6 山田雄士
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 14 小屋松知哉
控え
GK 31 守田達弥
DF 22 野田裕喜
DF 50 立田悠悟
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 武藤雄樹
FW 15 木下康介
FW 45 山本桜大
監督
井原正巳
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
DF 34 長澤シヴァタファリ
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 14 藤田直之
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 13 横山歩夢
FW 32 堺屋佳介
監督
川井健太
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 24 川口尚紀
MF 6 山田雄士
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 14 小屋松知哉
控え
GK 31 守田達弥
DF 22 野田裕喜
DF 50 立田悠悟
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 武藤雄樹
FW 45 山本桜大
監督
井原正巳
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
DF 34 長澤シヴァタファリ
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 14 藤田直之
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 13 横山歩夢
FW 32 堺屋佳介
監督
川井健太