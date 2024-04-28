[4.28 J1第10節](三協F柏)

※15:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 4 古賀太陽

DF 13 犬飼智也

DF 24 川口尚紀

MF 6 山田雄士

MF 29 島村拓弥

MF 33 白井永地

MF 34 土屋巧

FW 10 マテウス・サヴィオ

FW 14 小屋松知哉

控え

GK 31 守田達弥

DF 22 野田裕喜

DF 50 立田悠悟

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 武藤雄樹

FW 15 木下康介

FW 45 山本桜大

監督

井原正巳

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 20 キム・テヒョン

DF 28 丸橋祐介

DF 34 長澤シヴァタファリ

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

MF 88 長沼洋一

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 1 アルナウ

DF 16 上夷克典

MF 14 藤田直之

MF 21 堀米勇輝

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

FW 13 横山歩夢

FW 32 堺屋佳介

監督

川井健太