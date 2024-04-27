愛媛vs甲府 スタメン発表
[4.27 J2第12節](ニンスタ)
※14:55開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 49 黒川雷平
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 22 石渡ネルソン
FW 27 舩橋京汰
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 3 孫大河
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
MF 9 三平和司
MF 19 宮崎純真
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
FW 15 飯島陸
FW 28 水野颯太
監督
篠田善之
※14:55開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 49 黒川雷平
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 22 石渡ネルソン
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 3 孫大河
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
MF 9 三平和司
MF 19 宮崎純真
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
FW 15 飯島陸
FW 28 水野颯太
監督
篠田善之