[4.27 J2第12節](ニンスタ)

※14:55開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 25 石浦大雅

FW 9 ベン・ダンカン

控え

GK 49 黒川雷平

DF 21 パク・ゴヌ

MF 6 谷岡昌

MF 7 曽根田穣

MF 18 菊地俊介

MF 22 石渡ネルソン

FW 27 舩橋京汰

監督

石丸清隆

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 33 山内康太

DF 3 孫大河

DF 5 今津佑太

DF 23 関口正大

DF 24 飯田貴敬

MF 9 三平和司

MF 19 宮崎純真

MF 26 佐藤和弘

MF 34 木村卓斗

MF 51 アダイウトン

FW 99 ピーター・ウタカ

控え

GK 32 コ・ボンジョ

DF 4 山本英臣

MF 10 鳥海芳樹

MF 18 三沢直人

FW 11 ファビアン・ゴンザレス

FW 15 飯島陸

FW 28 水野颯太

監督

篠田善之