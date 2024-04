中古品マーケットプレイスのメルカリ(Mercari)が最近取り入れた 新しい一連の規則 により、米国内では販売手数料が不要になり、顧客は理由を問わず返品を行えるようになった。メルカリの目的はより多くの買い物客と売り手を集めることだが、この最近の発表は既存の売り手の一部に不評で、これらの売り手は新しい規則が自分たちのビジネスにどのように影響を及ぼすかを掲示板サイトのRedditで話し合っている。

売り手はChange.orgに、売り手が自分たちのアカウントから収益を引き出すために支払わなければならない2ドル(約308円)の直接預金手数料を撤回してもらうための嘆願を作成し、600を超える署名を獲得した。メルカリの新しい返品ポリシーでは、買い物客が3日以内に返品を行えるが、これも元の商品の破損と、長期的なビジネスへのコストを心配する売り手の懸念となってきた。結果として、一部の売り手はリストを取り下げることを計画または検討していると話す。香水を販売しているあるRedditユーザーは、「多くの人々は、理由を問わず返品できると知ればよく試さずに香水を買ってしまう。私は現在、はじめての返品を経験している。5年間販売を行ってきたが、今まで悪いレビューや返品はなかった」と記している。このユーザーはさらに、「商品が戻ってきたときは、発送したときより目に見えて減っている」と付け加え、買い手が香水の一部を使用してから返品していることを示唆している。米モダンリテールへの声明で、メルカリの広報担当者は、「当社の目標は常に、メルカリでの販売をできるだけ簡単にすることだった。eコマースにおいて、品物を返品できることは当然求められることで、当社の新しい3日間の返品ポリシーは買い手と売り手のニーズを釣り合わせることを意図している」。同氏はさらに、「返品された品物に問題がある、たとえば発送されたときと異なる状態で返品されたなら、そのような問題に対処するためのポリシーも用意されている」と付け加えた。この広報担当者は、メルカリが4月3日まで2ドルの直接預金手数料を受け取らず、3月27日以降に売り手に課金された手数料は返金したとも述べている。メルカリの米国CEOであるジョン・ラーゲリン氏は、米モダンリテールとの以前の対談において、手数料体系と返品ポリシーの変更は、より高品質の在庫を集め、買い手の信用を増し、ほかのマーケットプレイスと比べてメルカリが競合上の優位を持てるようにするため行われたものだと話した。「名指しはしないが、多くのメーカー、ものを作り出す多くの人々を抱えているマーケットプレイスはいくつかあり、それらのプラットフォームでの販売に関する手数料は、最近かなり激しく上昇している」とラーゲリン氏は米モダンリテールに語った。以前、メルカリはプラットフォームでの販売ごとに10%の固定料金を徴収してきた。その代わりに現在は、買い物客の購入ごとにサービス手数料を追加した。サービス手数料は約5%と低く抑えられ、決済時に表示される。しかし、一部の売り手がもっとも懸念しているのは返品ポリシーだ。MyThriftLife.comのブロガーで、女性向けファッションをメルカリでリセールしているジェニファー・ローズ氏は、新しい返品ポリシーの関係で、「ホットアイテム」、すなわちフリーピープル(Free People)やアンソロポロジー(Anthropologie)、リフォーメーション(Reformation)など、需要が大きいブランドの商品をメルカリのリストに載せるのは慎重にする予定だと明かした。同氏は、買い物客が商品の説明、サイズ、欠陥などを十分に読まず、簡単に返品しようとすることを懸念している。「商品がどの程度の頻度で返品されるのかを真剣に考えなくてはならなくなった。買い手も売り手も人間で、すべての人が誠実なわけではない。新しいポリシーは、善良な消費者として正しいことを行う意欲をそいでしまう」とローズ氏は話す。ローズ氏は2017年からメルカリで売り手をしており、現在はプラットフォーム上で200点以上の商品をリストに載せている。同氏の販売する衣服のいくつかは結婚式のようなイベント用で、返品ポリシーによって、使用後に商品を返品する買い手が来てしまうのではないかと、同氏は懸念している。メルカリから返品要求を受けたことはまだないと語っているが、需要の高い商品はポッシュマーク(Poshmark)のように、品物を返品するにはクレームを作成する必要があるプラットフォームにリストを載せることを検討している。新しいポリシーにより収入が予測しにくくなるかもしれないとも同氏は語る。「リストの記載にエラーがあったり、明らかになっていなかった傷があったりするときに返品するのは公正なことだ。しかし、理由を問わず返品できるというのは話が別だ。私はメイシーズではない。代金が振り込まなくては困る」という。ほかのカテゴリーの売り手にとって、この返品ポリシーはそれほど大きな問題ではない。バイブルブックス・アンド・モア(Bibles Books and More)のオーナーであるデジリー・マーティン氏は、2019年からメルカリで中古の本や靴などAmazonの過剰在庫の品物を販売してきた。3日間の返品ポリシーは、eBayのように30日間の返品ポリシーがあるほかのプラットフォームほどの懸念ではないと、同氏は述べている。靴のような品物はすでに人々がサイズを知っているので返品する理由が少ないと同氏は話した。しかし、マーティン氏は、支払いに追加の手数料が課せられるようになったことに対して買い物客がどのように反応するかに注目している。同氏はサービス手数料を相殺するため、価格戦略を変更してきた。10%の料金は同氏に課せられることがないため、一部の品物について価格を下げることが可能だ。「メルカリが手数料なしのポリシーの運用を開始してから1週間か2週間で、売上が優に30〜50%も増加したと思う。これが新たな宣伝によるものか、それともより料金を引き下げ、多くの商品を売れるようになったことが原因なのかはわからない」と、マーティン氏は述べている。サービス手数料、支払処理手数料、配送料など、決済時に加算される追加料金は、買い物客にとって予測外であり、失望を招く可能性がある。収益促進代理店のクランチグロース(Crunchgrowth)のCEOを務めるフィル・マシエロ氏は、顧客が決済のときまでサービス手数料のようなものを目にしなければ、合計コストを目にしたときにカートを破棄する可能性があると話す。「顧客は最終的にカートを破棄するだろう。したがって、このポリシーは売り手を増やすが、買い手を増やすことにはならない。多くの売り手は利益を上げられなくなり、AmazonやeBayのようなところに戻る結果になるだろう」と、同氏は述べている。[原文:‘I’m not freaking Macy’s’: Sellers react to Mercari’s new return policy and fee structure]Maria Monteros(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:戸田美子)Image via Mercari