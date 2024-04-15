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5G NR: n28, n77, n78(3.4-3.5GHz, 3.5GHz, 3.7GHz), n79
4G LTE: Band 1, 3, 18, 19, 21
3G W-CDMA: -
2G GSM: -
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