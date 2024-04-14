[4.14 J2第10節](えがおS)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 10 伊東俊

MF 13 岩下航

MF 21 豊田歩

FW 7 竹本雄飛

FW 16 松岡瑠夢

控え

GK 23 佐藤優也

DF 6 岡崎慎

MF 15 三島頌平

MF 30 東山達稀

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

FW 29 道脇豊

監督

大木武

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 88 渋谷飛翔

DF 6 小林岩魚

DF 23 関口正大

DF 29 神谷凱士

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 9 三平和司

MF 19 宮崎純真

MF 26 佐藤和弘

MF 34 木村卓斗

MF 51 アダイウトン

FW 11 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 33 山内康太

DF 3 孫大河

MF 7 荒木翔

MF 8 武富孝介

MF 10 鳥海芳樹

MF 16 林田滉也

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

篠田善之