熊本vs甲府 スタメン発表
[4.14 J2第10節](えがおS)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岡崎慎
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 6 小林岩魚
DF 23 関口正大
DF 29 神谷凱士
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 9 三平和司
MF 19 宮崎純真
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 3 孫大河
MF 7 荒木翔
MF 8 武富孝介
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岡崎慎
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 6 小林岩魚
DF 23 関口正大
DF 29 神谷凱士
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 9 三平和司
MF 19 宮崎純真
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 3 孫大河
MF 7 荒木翔
MF 8 武富孝介
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之