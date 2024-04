ブラジルのパンタナルで先月、アナコンダが川沿いの羊を急襲する瞬間が捉えられた。羊は草を食べるのに夢中で、川の中にいたアナコンダには全く気付いていなかった。衝撃的な動画とともに英ニュースサイト『needtoknow.co.uk』などが伝えた。南アメリカ大陸中央部に位置する世界最大級の大湿原「パンタナル」で先月7日午前11時前、放牧中の羊がアナコンダに襲われる瞬間が撮影された。

動画が撮影されたのはブラジルの首都ブラジリア南西に位置する川沿いで、3頭の羊と川の中に潜む体長5メートルほどのアナコンダが映し出される。3頭は川沿いの草を食べるのに夢中で、アナコンダには全く気付いておらず、ゆっくりと歩き出したところ突然、川の中からアナコンダが現れ、岸のすぐそばに立っていた太った羊に襲いかかった。アナコンダは羊の後ろ足を狙って噛みついており、後方からグルグル巻きつくと水中に一気に引きずり込んだ。そうして数秒後には羊の首を絞め上げており、羊は水面から顔を出し必死にもがいているものの、勝ち目がないのは明らかであった。そしてこの動画には、次のような声が寄せられた。「これは怖い。」「ヘビは嫌いだよ。」「アナコンダの速さに驚愕。」「こんな死に方はしたくない。」「羊がかわいそう。」「自然は残酷。」「あんなに大きな羊を飲み込めるのだろうか?」「7メートルはあるのでは? 余裕だろうね。」「これはあまりにも衝撃的。」なお過去にはインドでも、川で水を飲む犬を巨大ワニが襲う衝撃的な動画が撮影されており、様々な声があがっていた。ちなみにパンタナルとは、ポルトガル語で沼地を意味する「パンタノ」に由来し、その大部分がブラジルに位置し、一部がボリビアとパラグアイにまたがっている。総面積は日本の本州と同じくらいの20万平方キロメートルほどで、多様な野生動物の宝庫となっている。雨季には川が氾濫しパンタナルの80%以上が水没することで知られているが、近年は農地開発、干ばつ、山火事などで深刻なダメージを受けているという。画像は『PortalAgron TikTok「Um momento impressionante capturado em vídeo」』『Daily Star 「Huge crocodile grabs whimpering dog while it’s drinking and drags it to its death」(Image: SWNS)』『Célio Araújo Instagram「Inesquecível esse lugar」』『iBahia 「VÍDEO: ‘Anaconda’ gigante regurgita sucuri no interior de Goiás」』『Mr Trendiest YouTube「Unbelievable Saltwater Crocodile Caught on Camera Stealing Pet Dog from Beach」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)