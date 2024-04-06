富山vs北九州 スタメン発表
[4.6 J3第8節](富山)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 14 下堂竜聖
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 大山武蔵
FW 10 マテウス・レイリア
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
FW 10 永井龍
FW 29 高昇辰
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
MF 7 平原隆暉
MF 15 小林里駆
MF 30 高橋隆大
MF 34 高吉正真
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 14 下堂竜聖
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 大山武蔵
FW 10 マテウス・レイリア
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
FW 10 永井龍
FW 29 高昇辰
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
MF 7 平原隆暉
MF 15 小林里駆
MF 30 高橋隆大
MF 34 高吉正真
FW 9 平山駿
監督
増本浩平