¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤ª¤è¤ÓÀìÌç°Ñ°÷²ñµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤òÁªÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é26Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¿·Ç¤¤Ï7¿Í¡£°Ñ°÷Ä¹¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ­Î©½¤»á¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î±Æ»³²í±Ê»á¡¢JFA¿³È½°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀðÃ«·ò»Ê»á¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎºäËÜ¹É»Ê»á¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼·ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»³¸ýÁÇ¹°»á¡¢SCÄ»¼è(¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è)ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÄÍÌî¿¿¼ù»á¡¢J¥ê¡¼¥°¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÈõ¸ý½çÌé»á¤¬¿·¤¿¤Ë½¢¤¤¤¿¡£

¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ñ°÷²ñ¤¬´É³í¤¹¤ë»ö¹à¤Ï5ÅÀ¤¢¤ê¡¢­¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Î¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¡¢­¢¶¯²½¡¦°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Î¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¡¢­£»î¹çÆüÄø¡¦¥ê¡¼¥°¹½Â¤¡¦Âç²ñÊý¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Î¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¡¢­¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Î¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¡¢­¥¤½¤ÎÂ¾¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ïÀ©ÅÙÅù¤Î¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¤È¤Ê¤ë¡£

°Ê²¼¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼(¢¨¤Ï¿·Ç¤)

¡¦°Ñ°÷Ä¹

Â­Î©½¤(J¥ê¡¼¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼)¢¨

¡¦°Ñ°÷

±Æ»³²í±Ê(JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹)¢¨

ÀðÃ«·ò»Ê(JFA¿³È½°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹)¢¨

ÆâÅÄÆÆ¿Í(J¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤Íý»ö/JFA¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á/¥·¥ã¥ë¥±¥Á¡¼¥à¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼)

ÃæÂ¼·û¹ä(J¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤Íý»ö/Frontale Relations Organizer)

ÎëÌÚËþ(³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºFC ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼)

ºäËÜ¹É»Ê(³ô¼°²ñ¼Ò¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)¢¨

»³¸ýÁÇ¹°(³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¼¹¹ÔÌò°÷¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼)¢¨

ÂçÁÒÃÒ(J¥ê¡¼¥°Íý»ö/³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò)

À¾Â¼ÂîÏ¯(³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¼èÄùÌòGM)¢¨

ÄÍÌî¿¿¼ù(³ô¼°²ñ¼ÒSCÄ»¼è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)

Î©ÀÐ·ÉÇ·(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥óCEO)

·¦ÅÄ¿µÆó(J¥ê¡¼¥°¼¹¹ÔÌò°÷)

Èõ¸ý½çÌé(J¥ê¡¼¥°¼¹¹ÔÌò°÷)¢¨