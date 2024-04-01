À¾Ìî¼·À¥¤È³Ð¸ç¤Î·ëº§¡¡»³ÅÄÍµµ®¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿à¶¼Ç÷¥È¥é¥¦¥Þá
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê£³£³¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Ë½µ´©»ï¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤«¤é·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿¿·õ¸òºÝ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»³ÅÄ¤Ïà¶¼Ç÷¥È¥é¥¦¥Þá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤È»³ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£Ø¤Ë£²¿Í¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ¾Ìî¼·À¥¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¿ÍÀ¸¤Î½¤¹ÔÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¿´¤Èº²¤ò¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ì£É£Æ£Å¡ª¡×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡×¤Ç¶¦±é¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇµÞÀÜ¶á¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãç¤Ë¡££²£³Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï£±£±Ç¯¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤Î£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±£¸Ç¯Ëö¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢£µ·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¤â¹µ¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Î»³ÅÄ¤â£±£±Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡½£±¡¥£°¡×¤ä¡¢º£Ç¯£±·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É½Ð±éºî¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö£²¿Í¤È¤âÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð»öÌ³½ê¤â·ëº§¤òÇ§¤á¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë»Å»ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¡Ø¿¿·õ¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÎ§µÁ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ë¼þ°Ï¤«¤éÍý²ò¤âÆÀ¤é¤ì¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤¬£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë£µ·î¤Þ¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»³ÅÄ¤ÏºòÇ¯£··î¤Î¸òºÝÊóÆ»Ä¾¸å¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ç¡Ö²¹¤«¤¯¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¾Ìî¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»³ÅÄ¤ÏÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤È¸òºÝÈ¯³Ð¸å¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¡¢àÆ÷¤ï¤»á¤È¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¶¼Ç÷¤È»×¤ï¤ì¤ëÆâÍÆ¤âÆÏ¤¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¤â¶¼Ç÷¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ¨¤²¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤È·èÃÇ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â¼«¤éÇ®°¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»³ÅÄ¤¬²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿à¶¼Ç÷á¤È¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Åö»þ¡¢À¾Ìî¤ÈÆ±¤¸ÇµÌÚºä£´£¶¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ã·Æ£ÈôÄ»¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Öã·Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»³ÅÄ¤µ¤ó¤ËÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢»öÌ³½ê¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¼Ç÷Ê¸¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¸å¤È¤¤¤¨¤É¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»³ÅÄ¤Ï£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£