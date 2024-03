パリ五輪出場権を懸けたAFC U23アジアカップを「DAZN」で全試合ライブ配信！ 初戦は16日の中国戦

パリ・オリンピック出場を目指すU-23日本代表が出場権を懸けて戦うAFC U23アジアカップに関して、スポーツ・チャンネル「 DAZN(ダゾーン) 」が全試合ライブ配信することを発表した。なお、日本の試合は日本語の実況・解説付きで配信される。AFC U23アジアカップは2年に1度の大会。16カ国が参加し、オリンピック前には予選を兼ねることとなる。今大会は上位3カ国にパリ・オリンピックに出場権が与えられ、4位はアフリカ予選4位チームとのプレーオフを戦うこととなる。

日本はリオ・デ・ジャネイロ・オリンピック前の2016年大会で優勝、前回大会は3位。一方で、2020年の大会はグループステージで敗退となっている。8大会連続のオリンピック出場を目指す日本は、グループステージでは韓国、UAE、中国と同居。初戦は4月16日(火)に中国、19日(金)にUAE、22日(月)に韓国と対戦。8カ国が勝ち上がり、準々決勝を勝たない限りはパリ・オリンピックへの道が潰えることとなる。なお、決勝は5月3日(金・祝)に行われる。■「AFC U23アジアカップ カタール2024」主な配信スケジュール【グループステージ】4月16日(火)《22:00》日本 vs 中国実況:下田恒幸、解説: 水沼貴史 4月19日(金)《24:30》UAE vs 日本実況:桑原学、解説:林陵平4月22日(月)日本 vs 韓国《22:00》実況:野村明弘、解説: 水沼貴史 【ノックアウトステージ】◆準々決勝4月25日(木)《23:00》グループA1位 vs グループB2位《26:30》グループB1位 vs グループA2位4月26日(金)《23:00》グループD1位 vs グループC2位《26:30》グループC1位 vs グループD2位◆準決勝4月29日(月・祝)《23:00》グループB1位 or グループA2位 vs グループD1位 or グループC2位《26:30》グループA1位 or グループB2位 vs グループC1位 or グループD2位◆3位決定戦5月2日(木)24:30 キックオフ◆決勝5月3日(金・祝)24:30 キックオフ