¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Ê¡ÂÞ¤òÈ¯ÇäÁ°¤Ë³«Éõ¡ª¡¡¥ì¥¸ÂÞ¤äÇã¤¤Êª¥«¥´¤ò¥°¥Ã¥º²½¤·¤¿¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡ÉÃæ¿È¤ò¾Ò²ð
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×¤òÈ¯Çä¡£3·î20Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯Í½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¼ÂÊª¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎã¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥«¥´¡É¤¬¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡ª¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×Ãæ¿È°ìÍ÷
¢£¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥°¥Ã¥º²½¡ª
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¶Ì¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Î¥ì¥¸ÂÞÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿±ø¤ì¤ä¿å¤Ë¶¯¤¤¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£Ç¨¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ë¤¢¤ë¡È¤¢¤Î¥«¥´¡É¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¤ªÇã¤¤Êª¥«¥´¡×¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£Éô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ä¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÁÏÀß50¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö3Ï¢¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¡£Å¹ÊÞ¤ÏÈ¾Î©ÂÎ¤Î¥é¥Ð¡¼¡¢¥í¥´¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Æ¡¼¥×¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤À¡£¤³¤ì¤òÉÕ¤±¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¡È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¥¬¥ÁÀª¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÖÎ¢»æ¥á¥â¡×¡¢ÎòÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤âÆ±Éõ¡£
¡¡¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×¤Ï¾åµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º6ÅÀ¤È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Å¹Æ¬¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§³Æ¼ï¡Ê110±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß10Ëç¡Ë¡×¡ÖÀÇÈ´250±ß°Ê²¼¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¼÷»Ê¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä³Æ¼ï¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡ÖÂÐ¾Ý¤Î¥Ñ¥ó¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Çºî¤ë¡ª¥¹¥à¡¼¥¸¡¼³Æ¼ï¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï6·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤À¡£
¡¡ËÜÊ¡ÂÞ¤ÎÍ½Ìó¤Ï3·î20Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë½ªÎ»Í½Äê¡£ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥°¥Ã¥º²½¡ª
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¶Ì¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Î¥ì¥¸ÂÞÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿±ø¤ì¤ä¿å¤Ë¶¯¤¤¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£Ç¨¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ë¤¢¤ë¡È¤¢¤Î¥«¥´¡É¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¤ªÇã¤¤Êª¥«¥´¡×¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£Éô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ä¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÁÏÀß50¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö3Ï¢¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¡£Å¹ÊÞ¤ÏÈ¾Î©ÂÎ¤Î¥é¥Ð¡¼¡¢¥í¥´¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Æ¡¼¥×¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤À¡£¤³¤ì¤òÉÕ¤±¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¡È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¥¬¥ÁÀª¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÖÎ¢»æ¥á¥â¡×¡¢ÎòÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤âÆ±Éõ¡£
¡¡¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×¤Ï¾åµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º6ÅÀ¤È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Å¹Æ¬¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§³Æ¼ï¡Ê110±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß10Ëç¡Ë¡×¡ÖÀÇÈ´250±ß°Ê²¼¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¼÷»Ê¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä³Æ¼ï¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡ÖÂÐ¾Ý¤Î¥Ñ¥ó¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Çºî¤ë¡ª¥¹¥à¡¼¥¸¡¼³Æ¼ï¡Ê100±ß°ú¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ß5Ëç¡Ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï6·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤À¡£
¡¡ËÜÊ¡ÂÞ¤ÎÍ½Ìó¤Ï3·î20Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë½ªÎ»Í½Äê¡£ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó50¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë