チリ 南米 中部ビオビオ州ロタにある観光地で16日、夜景を楽しむことができるブランコに乗っていた女性が椅子から落下し、渓谷に転落した。女性は命に別状がなかったものの、落下直前の映像がSNSで拡散し、大きな反響を呼んだ。 チリ のニュースメディア『BioBioChile』などが伝えた。 チリ 在住のピラール・アルバレス・フエンテスさん(Pilar Álvarez Fuentes)は16日夜、ビオビオ州ロタの絶景スポット「フエルテ・ビエホ(Fuerte Viejo)」を家族とともに訪れた。そして“願いのブランコ”の意味を持つ「コルンピオ・デ・ロス・デセオス(Columpio de los Deseos)」に乗っていて、事故に遭った。

当時の様子を捉えた動画では、夜景を見下ろすことができるブランコに乗ったピラールさんと、ブランコを後方から押す男性が見て取れる。そして何度か押された後、ピラールさんは宙を舞いあっという間に姿が見えなくなり、男性が慌てて駆け寄った。この動画はSNSでシェアされて反響を呼び、明かりが灯る街中に放り出されるように飛んでいったピラールさんを心配する声が多数あがった。ところがピラールさんは約5メートル下の渓谷に落ちて止まり、カメラはその後、家族らに助けられ、草むらから唸り声を上げて這い出してくるピラールさんの姿を映し出していた。この転落でピラールさんは、右手親指の骨折、足首の捻挫、全身打撲を負ったものの命に別状はなく、この動画には次のようなコメントが寄せられた。「うわ。これをニュースで見たよ。」「ハーネスで固定しないとダメだろう。」「写真を撮るだけなら、あんなに押さなくてもいいのにね。」「大怪我をしたのではないかと焦ったよ。重傷でなくて良かった。」「悲劇に繋がった可能性も十分ある。笑い飛ばせる状態で良かったね。」これらの反応に対し、ピラールさんは「あの場所は子供たちがとても行きたがっていてね。楽しい時間を過ごそうと訪れたのよ」と明かし、こう語った。「大騒ぎになってしまったけれど、あのブランコは写真撮影のためのもの。悪いのは私たちであって、ブランコや警備に問題はなかったわ。ただ私たちがしたことが限界を超えていたのよ。だから私たちの真似はしないで欲しい。」「それにあそこは大勢の観光客が訪れる場所だから、この事故がきっかけでブランコが撤去されないことを願っているわ。」なおロタの市長は、このブランコについて「素敵なプロジェクト」と述べるも、地方自治体公共事業部からの承認を受けずに設置されたことを指摘し、今後正式な手続きを進めていくことを明かした。また、ある地方議員は「明日にでも危険周知の看板をブランコ近くに設置する」と述べ、同様の事故が起きないような手立てを講じることを約束した。ちなみにブラジルでは昨年12月、子供用観覧車に乗った49歳の女性が椅子から落下して死亡していた。観覧車はレストランの敷地内の遊び場に設置されていたもので、女性は胸部を強く叩きつけられたという。画像は『S Chronicles 「A woman’s fall into a ravine in the inaugurated Swing of Wishes in Lota」』『Amigos Penquistas 「«Me fracturé el dedo» habla mujer que cayó desde «Columpio de los deseos» en Lota」』『Evelyn Betancour H. TikTok「Columpio de los Deseos, San Rosendo, Región del Bio-Bío」』『The Sun 「PLUNGE HORROR Terrifying moment two women fall off swing on the edge of 6000ft cliff when chain snaps ‐ and they SURVIVE」』『ARY News 「Boy dies as 360-degree spins on playground swing go horribly wrong」』『The Daily Star 「Woman dies falling from ferris wheel meant for children in front of horrified onlookers」』『NDTV 「“Terrifying” Video Shows Dad Pushing Child On 8th Floor Balcony Swing」(Screengrab from a video shared on Reddit.)』『Alerta Mundial X「| LO ÚLTIMO: Una mujer de 22 años resultó herida después de que la “silla voladora” de un parque de atracciones,」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)