¥×¥é¥Þ¥¤´ä¶¶¤È¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤ÎÏÀÁè¤Ë°ìÀÐ¡© ¸µÊüÁ÷ºî²È¤¬¶È³¦¤Î¡Ö¥¨¥¢¥¬¥óÊ¸²½¡×¤ò¾Ú¸À
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ò·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸µ¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×´ä¶¶ÎÉ¾»¤È½÷Í¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Îà¥¨¥¢¥¬¥ó»ö·ïá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä¶¶¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ö²¶¤ò¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤Ã¤¿¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¿¿ÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ð¥ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¤Î¿¿ÌÚ¤Ï£Ô£é£Ë£Ô§à£Ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¥¨¥¢¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤§¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó¤Î¤³¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Èµ¿ÏÇ¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£¤³¤ì¤Ë´ä¶¶¤¬ºÆ¤Ó³ú¤ß¤Ä¤¼ýÂ«ÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Áê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢À¤´Ö¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥¬¥ó¡×¤¬ÅâÆÍ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤ÂåÊª¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ä£Ô£Ö¶È³¦¤Ç¤Ïà¿È¶á¤ÊÂ¸ºßá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎÉÉÊ»á¡££²£´Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£²£µÇ¯°Ê¾åÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È±é½Ð²È¤Ç¡¢·â¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï£Á£Ä¤À¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤¤¤ï¤¯¡ÖÅö»þ¤Ï¿¼Ìë¤É¤³¤í¤«ÁáÄ«¤Þ¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅöÁ³¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¼ÑµÍ¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÌµ¸À¤È¤¤¤¦¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ù°¤Ê¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ºÇ²¼°Ì¤Î£Á£Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½¹°¤Ê¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤âÄË¤¬¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤ì¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥»¥ó¥¹¤ÎÍÌµ¤Ë¥Ò¥âÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤ª¤Þ¤¨¤Ï½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¶È³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÀöÎé¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ²áµ·¼°¡×¡Ö¥¨¥¢¥¬¥ó¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¿·¿Í¤Îºî²È¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÂ©¤ò»¦¤·¤Æ¡¢Èï³²¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¶¥ó¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï´ä¶¶¤È¿¿ÌÚ¤ÎÏÀÁè¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌµ´Ø·¸¡£Åö»þ¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ËË³¤·¤¯¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£µÇ¯°Ê¾åÁ°¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ë¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ç¶õ¤´Ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥¢¥¬¥ó¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¦¤Ã¤Ò¤ç¡Á¡×¤È¶«¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼þ°Ï¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£