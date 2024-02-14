IQ200~135¤ÎÍ¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ1528¿Í¤ò35Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡ÄŽ¢ÃÎÇ½»Ø¿ôŽ£¤ÈŽ¢¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ùŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ³°¤Ê·ëÏÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚÍ´¡ØÅ·ºÍÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ºÍÇ½¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ®¸ù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡×¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¡Ö¼«¿®¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤«¡ÖÀ®¸ù¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤É¤Ç°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¶ñÂÎÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ®¸ù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡IQ¤Î¹â¤µ
¢¼«¿®¤ÎÂç¤¤µ
£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í
¤¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ
¥ÂçÎÌ¤ÎÎý½¬
¡ÚÄï»Ò¡Û¤¨¤Ã¡¢¤É¤ì¤âÄ¶Âç»ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«⁉
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢£¡ÖIQ¤Î¹â¤µ¡×¤Ï¤Û¤ÜÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤¡¡©¡¡Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖIQ¡×¤Î½ÅÍ×À¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢IQ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÃÎÇ½¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Û¤ÜÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ÖIQ¤ÈÀ®¸ù¤Î´Ø·¸¡×
¡ÚÄï»Ò¡ÛÍ×¤ÏIQ¤¬¹â¤¤¤ÈÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿ÍÀ¸¤ËÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¡×¤ÎÄêµÁ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤«¤é¡¢ÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¡×¤«¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢·×Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ñ»º¤ÈÃÏ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÃÄê¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡ÛIQ¤È¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥¿¡¼¥Þ¥ó¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤«¤é1528¿Í¤ÎÍ¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤ò½¸¤á¡¢Á´°÷¤ò35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤ó¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¢¨1¡¡¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤â¸Å¤¯¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÄÃÇ¸¦µæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ºÍÇ½¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®¿Í´ü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Ã£¤ÈÆÃÄ§¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢5ºý¤ÎËÜ¤ä¿ô½½ËÜ¤ÎÏÀÊ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎIQ¤Ï135¤«¤é200¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢170¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤â77¿Í¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖIQ¤¬¹â¤¤»Ò¤É¤â¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ÚÄï»Ò¡Û°ìÈÌ¿Í¤ÎIQ¤Ï90¤«¤é100¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆ¬Ç¾½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÅ·ºÍÅª¤ÊºÍÇ½¤ò¼¨¤¹¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶µ¼ø¤ä°å»Õ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÃÏÌ£¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤â¡ÖÃÎÇ½¤ÈÀ®¸ù¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤â¡¢¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤â¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥È¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤à¤·¤í¡ÖÍ¥½¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤Î¤Û¤¦¤¬À®¸ù¤·¤¿
¡ÚÄï»Ò¡ÛÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤ò1500¿Í°Ê¾å½¸¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÃÇ¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤Ï¡¢µÕ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Í´Ö¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê²»³Ú²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2¿Í¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¢¨2¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¡¼¤È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢1956Ç¯¤È1968Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤½¤ì¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÀ®¸ù¤Ê¤éÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¢£CEO¤ÎIQ¤ÏÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤â¤Á¤í¤ó¡¢IQ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¿À·Ð³°²Ê°å¤Ê¤É¤Î¿¦¶È¤Ç³èÌö¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÇ¯¼ý¤â¹â¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1¤Ä¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÌó2Ëü5000±ß¤«¤é6Ëü±ß¤°¤é¤¤Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¢¨3¡¡¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼7403¿Í¤òÂçÎÌ¤ËÄÉÀ×¤·¡¢IQ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢IQ¤ÈÇ¯¼ý¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÁê´Ø¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÎÁí»ñ»º³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢IQ¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê²¼¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢IQ¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤¿Í¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÍµÊ¡¤µ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²á¾ê¤Ê»ÈÍÑ¤ä¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÇË»º¤Ê¤É¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤êIQ¤¬¹â¤¤¿Í¤¬ÍÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤½¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ËÞ¤ÊIQ¤Î¿Í¤¬ÉÔÍø¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2Ëü6000¿Í¤ÎCEO¤òÄ´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÂ¾¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ12ÇÜ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢IQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ëCEO¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¢¨4¡¡¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2Ëü6000¿Í¤ÎCEO¤ò¡¢6000¿Í°Ê¾å¤ÎÊÛ¸î»Î¡¢9000¿Í¤Î°å»Õ¡¢4Ëü¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢9000¿Í¤ÎÂçÂ´¤Î¶âÍ»ÀìÌç²È¤ÈÈæ³Ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¸¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ä´ºº¤·¤¿CEO¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¡ØÇ§ÃÎ¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¤Ë¤âÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖIQ¤Î¹â¤µ¤¬³è¤¤ë¿¦¶È¡×¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÄï»Ò¡Û¤¢¡¢IQ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢IQ¤Î¹â¤µ¤ÏÊ£»¨¤Ê¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¿¦¶È¤Ç¤Ï³è¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÇ½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÄï»Ò¡ÛÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬³è¤¤ë¿¦¶È¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢IQ¤ÈÎ¾¿Æ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¾Íè¤Î¼ýÆþ¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢IQ¤¬¹â¤¯¤ÆÎ¾¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤ï¤±¤À¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¢¨5¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢IQ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÍµÊ¡¤µ¤è¤ê¤â3ÇÜ¹â¤¤¡Ö¥Ù¡¼¥¿ÃÍ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤è¤ê¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤º¤Ã¤È½ÅÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤É¤Á¤é¤Î¾ò·ï¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¢£¡ÖIQ¤¬¹â¤¯¤ÆÎ¾¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤Ê»Ò¤É¤â¡×¤¬ÍÍø¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤½¤¦»×¤¦¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÍµÊ¡¤µ¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎIQ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÌó14¡ó¤·¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÄï»Ò¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²ÈÄí¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤ì¤Ð¡¢IQ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÀ®¸ù¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎÇ½¤¬Äã¤¤¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ï¥ó¥Ç¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÃÎÇ½¤Î¹â¤¤¿Í¤â¼«Ê¬¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¢£³ØÎò¤È¼ýÆþ¤Ï¤Û¤ÜÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿
¡ÚÄï»Ò¡ÛIQ¤Ç¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢IQ¤ÎÍ½Â¬ÎÏ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö³ØÎò¡×¤À¤Í¡£IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÎÉ¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤è¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤Ø¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤ò³ØÎò¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤¬¤¤¤«¤ËÍÌ¾¹»¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨6¡Ë¡£
ÎÉ¤¤Âç³Ø¤ä¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢¨6¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤¬°ã¤¦Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÄÂ¶â¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÎIQ¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¼Ô¤ÏÇÔ¼Ô¤À¡×
¡ÚÄï»Ò¡Û¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤È»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤§¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û³ØÎò¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ì¾Ìç¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·¯¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©
¡ÚÄï»Ò¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â´¶È¤·¤¿¤¢¤È¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ÚÇ»Õ¾¢¡Û·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢IQ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬»È¤¦¤â¤Î¤µ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÁÆËö¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎIQ¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¼Ô¤ÏÇÔ¼Ô¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡ÚÄï»Ò¡Û¤â¤¦IQ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Þ¤¹¡ª
----------
ÎëÌÚ Í´¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¡Ë
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØSFCÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£10ËüËÜ¤Î²Ê³ØÏÀÊ¸¤ÎÆÉÇË¤È600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¤Î³Ø¼Ô¤äÀìÌç°å¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ñ¥ì¥ª¤ÊÃË¡×¤Ç¿´Íý¡¢·ò¹¯¡¢²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·Â³¤±¡¢·î´Ö250ËüPV¤òÃ£À®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø±¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØYOUR TIME ¥æ¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿Ê²½ÏÀ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¡¢¡ØºÇ¹â¤ÎÂÎÄ´¡Ù¡Ø²Ê³ØÅª¤ÊÅ¬¿¦¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥ä¥Ð¤¤½¸ÃæÎÏ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØÉÔÏ·Ä¹¼÷¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡ËÂ¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Â¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼ ÎëÌÚ Í´¡Ë