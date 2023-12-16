¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ç¾®6½÷»ù¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÄÄ¨Ìò10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿30Âå¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î"¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤Ê¬"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÆÆ£¾Ï²Â¡Ø»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¡¡ÀÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡×
¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×
¡Ö¿Íµ¤(¤Ò¤È¤±)¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª¡×
»Ò¤É¤â¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®»ùÀ°¦¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼£ÎÅ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSPG¡§Sexual addiction Pedophilia Group-meeting¡Ë¤ò2018Ç¯¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¡¢¾®»ùÀÈÈºá¤òµ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼Ô200¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶µ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ø¹»¤Î¿¦°÷¡¢½Î¹Ö»Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢ÊÝ°é»Î¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ËÆü¾ïÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°§»¢¤·¡¢¡Ö¶ÐÊÙ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¹¥ÀÄÇ¯¡×¤Ê¤É¤Î¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»ùÀÈÈºá¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤´Ö¤ò¿ÌÙþ(¤·¤ó¤«¤ó)¤µ¤»¤¿µÜùõ¶Ð¤ÎÍÄ½÷Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤¢¤ä¤·¤¯¤Æ¥ª¥¿¥¯¤ÇÉÔ·é¡¢¡ÖÈó¥â¥Æ¡×¤ä¡Ö±¢¥¥ã¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¿Í¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÍÍ»Ò¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë
Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿ÍÊª¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¿Â»ÎÅª¤ËÀÅª°Õ¿Þ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Î¤ï¤ê¤ËÆ¸´é¤ÇºÙ¿È¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¤ä¤µ¤·¤½¤¦¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤´¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¿§¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¸«Äê¤á¤ë¤È¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶¤¤¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÈÜÎô¤ÊÀ²Ã³²¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÁê¼ê¤òÁÀ¤¦ÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¤ÎÀÈÈºá¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡Êgrooming¡Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¡ÖÆ°Êª¤ÎÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±Ñ¸ì¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤á¤ÆÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÀÈÈºá¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢ÍÍÁê¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤½¤Î¿®Íê¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÀÅª¤ÊÀÜ¿¨¤ò¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤é½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ï´í¸±À¤¬¹â¤¤
¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°
£ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°
¤Ê¤«¤Ç¤â¶áÇ¯¤Ï¡¢¡¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£NTT¥É¥³¥â ¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¥¹¥Þ¥Û½êÍÎ¨¤Ï37¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤È76¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È8³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬10¡ó¤Û¤É¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ÏÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤äLINE¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û½êÍÎ¨¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2023Ç¯7·î¤Î·ºË¡²þÀµ¤ÇÌÌ²ñÍ×µáÅùºá¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°ºá¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤â¿·Ê¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊóÆ»¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤ÇñÙ¤·¤¿¤êÍ¶ÏÇ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âºá¤ËÌä¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¡¢ÀÅª¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¾ì¹ç¤â½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ç½÷»ù¤Ë¶á¤Å¤¡Ä
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤Ë¤â¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¡×¤Ë¸«¤¨¤ë²Ã³²¼Ô¤¬¤É¤ó¤ÊÎ¢¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤«¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¹ª¤ß¤Ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÀÈï³²¡¦À²Ã³²¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»öÎã¡ Â¾¹»¤Î»ùÆ¸¤Ë¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¾®³Ø¹»¶µÍ¡
¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎA¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï²¹ÏÂ¤Ç»Å»öÇ®¿´¡£»ùÆ¸¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¤¤¤ÀèÀ¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸øÌ³°÷¤ÎºÊ¤È¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï´ØÅì¹Ù³°¤Ë¿·ÃÛ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·A¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÊÌ¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤¬ÇÀ¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÇÀ¾ì¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¼ý³ÏÎÌ¤ò¶¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢A¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
»Ä¶È¤ò½ª¤¨µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈA¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥×¥ê¾å¤ÇA¤Ï¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤¬ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä
¤¢¤ëÆü¡¢A¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î½÷»ù¤È¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆA¤¬´õ¾¯À¤Î¹â¤¤ÍÎÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥²¡¼¥à³°¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤ä¤¬¤ÆA¤È½÷»ù¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï±£¤µ¤º¡¢¤È¤¤Ë½÷»ù¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¤¤ËA¤Ï½÷»ù¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢Ë½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¤òÍÑ¤¤¤º¤Ëç´(¤Á¤Ä)ÆâÀ¸ò¤ä¸ý¹Ð(¤³¤¦¤¯¤¦)À¸ò¤ò´Þ¤àÀ²Ã³²¤ËÊ£¿ô²óµÚ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã´Ç¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËA¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬ºÇ½é¤ËA¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð·º»ö¼êÂ³¤¤ÎÆþ¸ýÃÊ³¬¤Ç¡¢¹´Î±Ãæ¤ÎÀÈÈºá²Ã³²¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÛÈ½¤ËÉ¬Í×¤ÊºÆÈÈËÉ»ß·×²è¤ò°ì½ï¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢A¤Ï½÷»ù¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎËö¡¢À²Ã³²¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢½÷»ù¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤¬°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¤³¤È¤ÇA¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¸å¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¿Í¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤Ø¤ÎÆ±¼ï¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¡¢¶¯À©À¸òÅùºá¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ê»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÀ½Â¤¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤¿A¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
»ä¤¬A¤ËÊú¤¤¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤ÊÃËÀ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¸µ¶µ°÷¤é¤·¤¤Ã¼Àµ¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÏËè²ó¡¢´üÆü¤É¤ª¤ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶Ú¥È¥ì¤äâÔÁÛ(¤á¤¤¤½¤¦)¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢A¤¬¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¼«¿È¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë²Ã³²¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ìÀÚ¡¢²Ã³²¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö½é¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ä¤Ï¡Ö¼«¹»¤Î»ùÆ¸¤ËÀ²Ã³²¤ò¹Ô¤¨¤Ð¤¹¤°¤ËÈÈºá¹Ô°Ù¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã´Ç¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê»ùÆ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦»ùÆ¸¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ²Ã³²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ÏÂçÀÚ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£A¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¿´»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï»Å»öÇ®¿´¤Ê¤¤¤¤ÀèÀ¸¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà¤Î²Ã³²À¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»ù¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÇ¯2000¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬SNS¤ÇÀÈï³²¤Ë¤¢¤¦
A¤Î¾ì¹ç¤Ï¥²¡¼¥à¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äTwitter¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤äTikTok¡¢Instagram¤Ê¤É¼ãÇ¯ÁØ¤¬½¸¤Þ¤ëSNS¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¯À²Ã³²¼Ô¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎSNS¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î2082¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ä¤ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËèÇ¯2000¿Í¶á¤¯¤Î»ùÆ¸¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âSNS¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤È¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ç¯º¢¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤È²Ã³²¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÅê¹Æ¡×¤¬Ìó75¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¼ñÌ£¡¢Í§Ã£Êç½¸¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤Åê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÅêÌÖ(¤È¤¢¤ß)¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¾å¤ÇÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ìÀÆ¤Ë·²¤¬¤ëÃËÀ¤¿¤Á
NHK¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¤Î¼èºàÈÉ¤¬ÀÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¡Ö¤Ñ¤Ã¤×¤¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢²Í¶õ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÎTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬´Ö¤Ç12¿Í¤â¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê*1¡Ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÊýÅª¤ËÀÅª¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ò¿Í¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅêÌÖ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤¹¼êË¡¤Ï¡¢ÀÈÈºá°Ê³°¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¼ç¤ËTwitter¤Ç¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¼«»¦´êË¾¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¼«»¦¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢»¦³²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡ÖºÂ´Ö9¿Í»¦³²»ö·ï¡×¤È¹½Â¤¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¸×»ëâ¾¡¹(¤³¤·¤¿¤ó¤¿¤ó)¤È¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨SNS¾å¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SNS¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÀ²Ã³²¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀÅª¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»¤ë»ö°Æ¤âÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬½÷»ù¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÀÅª¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²èÁü¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²Ã³²¼Ô¤¬Àè¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿®ÍÑ¤·¤ÆÀÅª¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¡¢³È»¶¤µ¤ì¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ìÅÙ³È»¶¤µ¤ì¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¡¢Æþ¤ìËÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¿¼¤¤±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë¡ÖÄÉÀ×¡¦SNSÀÈÈºá¡Á¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×NHK¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¡¢2021Ç¯11·î4Æü
¢£½÷À¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤òÁ÷¤é¤»¤ë
2021Ç¯9·î¤Ë¤â¡¢Åö»þ11ºÐ¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤ò»£±Æ¤µ¤»¤ÆÁ÷¿®¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µÎÏ»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤È½÷»ù¤Ï¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï¸½Ìò¤ÎÎÏ»Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤ò16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ëµ¶¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢´é¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿ÀÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡×¤È¶¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÅö»þ9¡Á13ºÐ¤Î½÷»ù4¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÍâÇ¯3·î¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤È»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÃ±½ãÀ½Â¤¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢Ä¨Ìò2Ç¯10¥«·î¤Î¼Â·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍ×µá¤·¡Ä
2023Ç¯7·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°ºá¡×¤Ç¤Ï¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅª¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤µ¤»¡¢Á÷¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤ÈÄ¨Ìò1Ç¯°Ê²¼¤Þ¤¿¤ÏÈ³¶â50Ëü±ß°Ê²¼¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤ò²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤¬»äÅª¤Ë½êÍ¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ÆÁ¶È¼Ô¤¬Æ°²è¤ä²èÁü¤ò°ãË¡¤Ê¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Íø±×¤òìÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÀè¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï23¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â²ñ¼ÒÌò°÷¤ä²ñ¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ºá¤Î°Õ¼±¤Ï´õÇö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤³¤ó¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡ËÃ¦¤¬¤»¤ë¡£ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¡ØµÕÎ©¤Á¤·¤Æ¡Ù¤È¤«¡£µÕÎ©¤Á¤¹¤ë¤ÈÉþ¤¬¤á¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¾Ú¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
----------
ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¢¤¤è¤·¡Ë
Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î
ÂçÁ¥±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ãÉôÄ¹¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ÍÂ¸¾É²óÉü»ÜÀß¤Î±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¦ÌôÊª¡¦ÀÈÈºá¡¦DV¡¦ÀàÅð¾É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÀìÌç¤Ï²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤Ç¸½ºß¤Þ¤Ç2500Ì¾°Ê¾å¤ÎÀÈÈºá¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÀÈÈºá²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²»Ù±ç¤â´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÃÏ°è¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©¡¦¸¦µæ¡¦·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÃË¤¬ÃÔ´Á¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ù¡ØËü°ú¤°ÍÂ¸¾É¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¾®»ùÀ°¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤é¤Ê¤¤°û¤ßÊý ¼ò¤ËÆ¨¤²¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤Ë¤Ï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹°ÍÂ¸¾É¡Ù¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¡¡ÀÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÅð»£¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢´Æ½¤¤ËÌ¡²è¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊÄÅÅçÎ´ÂÀ¡¦ºî¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡Ë