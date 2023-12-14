ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¡ÖTHE W¡×¿³ºº°÷¤Ë¥°¥Á¡Ö£Á£É¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£³¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤¬£·ÂåÌÜ½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥à¥ê¤Ã¤¹¤è¡¢¤¢¤ì¿³ºº¤Ï¡Ä£Á£É¤È¤«¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ó¡¢¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤¢¤ó¤Ä¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¼¡¤Ë·ëÀ®£±Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡×¡Ê¤È¤ó¤º¡á£²£µ¡¢°ì¿§¤È¤¤¤í¡á£²£¶¡Ë¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î£±ÁÈÌÜ¤¬°ìÈÖ¥à¥º¤¯¤Æ¡£¤â¤¦²¶¤¢¤Î»þÅÀ¤ÇÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¤¤¢¤ó¤ÄÂÐ¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤¬¥à¥º¤¹¤®¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¤¤¢¤ó¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥°ÍåÎó¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡£¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Ì¡ºÍ¤ò£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¿³ºº¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ÍèÀ¤È¤«¸«¤¿¤é¤¤ê¤Ê¤¤¤·¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£