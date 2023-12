米マクドナルド社は現地時間12月6日、ソフトドリンクをメインにした新しいコンセプトのレストラン「CosMc’s(発音はコズミックス)」の第1号店を8日からプレオープンすると発表し、その気になるメニューが正式に公開された。ボバ(タピオカ)やビタミンCのショットなどを加えたオリジナルドリンク類や、本家マクドナルドにはないフレーバーのコーヒーや紅茶、フードアイテムなど同店限定メニューが、ネットで大いに話題となっている。米ニュースメディア『WMAQ-TV』『Business Insider』などが報じた。

【この記事の動画を見る】

宇宙がテーマの「CosMc’s」は、米マクドナルド社の最高経営責任者(CEO)クリス・ケンプチンスキー氏(Chris Kempczinski)が今夏にスピンオフ・レストランの計画について言及して以来、マスメディアで様々な憶測を呼んでいたが、ついにベールがはがされた。

「CosMc’s」は、“限定的な試験営業”として展開されるとし、パイロット店1号には同社の本拠地がある米イリノイ州シカゴの郊外の町ボーリングブルック(Bolingbrook)が選ばれた。同店舗は、11月末に地元の人々によって、看板が取り付けられるところやドライブスルーのメニューなどの画像や動画が次々に投稿され、正式発表前からSNSを賑わせていた。

発表によると「CosMc’s」で提供されるのは、「まったく新しい別世界の飲み物と、厳選されたマクドナルドの人気商品を含む少数のフードのラインナップ」で、「ほんのひとときでも、あなたの気分を成層圏まで高められるように作られた」メニューだという。

ラインナップを見てみると、スラッシーをベースにして、カフェインとサワーチェリーのシロップ、フルーツ風味のボバをミックスした「サワーチェリー・エナジーバースト」、レモネードにイチゴのドライ果肉とアイランド・パンチ・ショット、プレ・ワークアウト・ショットを加えた「アイランド・ピックミーアップ・パンチ」、エスプレッソのショットに牛乳とターメリック・シロップをミックスして、ブラックペッパーのトッピングをふりかけた「ターメリック・スパイスド・ラテ」などユニークなドリンクが10数種類。ほとんどのメニューで、様々なカスタマイズが可能だ。

フードアイテムには、スパイシー・ケソ・ソース、ふわふわオムレツ、ソーセージ、ホワイト・チェダーチーズ、ハラペーニョのチップスを、軽くトーストしたブリオッシュのバンズで挟んだ「スパイシー・ケソ・サンドウィッチ」というものもある。さらに、ハッシュドポテトやプレッツェルが一口サイズで提供され、スペインのマクドナルドで人気のデザート「McPops」もメニュー入りした。これは、フィリングが詰められ、表面に粉砂糖がまぶされたミニドーナツで、シカゴのマクドナルド本社1階の店舗で提供されている国際メニューの1つでもある。

また、本家マクドナルドの朝限定メニューであるマックマフィン3種とマックフルーリーも「CosMc’s」で販売される。マクドナルドの定番メニューやセットはないが、1号店に関しては隣がマクドナルドなので、ボリュームが物足りない人も心配無用だろう。

「CosMc’s」は注文から支払いまで、キャッスレス決済とドライブスルー形式を採用するといい、SNSユーザーの投稿によれば、同店舗には4つのドライブスルーレーンが設置されているようだ。

最近のアメリカでは、「Dutch Bros」や「7 Brew」といったドライブスルー形式のみのコーヒーショップという業態が増えている。多くの店ではコーヒー・紅茶のほかに、炭酸飲料やレモネードなどに好みのフレーバーを選んでバラエティに富んだカスタマイズができる。「CosMc’s」も、このスタイルを取り入れたようだ。

なお、レストランの名称「CosMc’s」は、1980年後半のアメリカで同社のテレビコマーシャルに登場したエイリアンのマスコットキャラクター「CosMc」にちなんで名付けられた。

マクドナルドのマスコットキャラクターでは、シェイク好きの紫色モンスターという設定の「グリマス(Grimace)」が52歳の誕生日を迎えたことを記念して今夏、アメリカで期間限定販売された紫色のベリー味シェイクがSNSを通じて異例の大ヒットとなった。グリマスは、マーベル・スタジオの映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018年公開)で、ピーター・クイルがサノスを“グリマス(日本では残念ながら、ずんぐりむっくりに吹き替えられた)”と揶揄するなど、アメリカ市民の間では認知度はそれなりにあった。対してCosMcは、いくつかのCMバージョンに登場した以外に大きく注目されることもなく、いつしかマクドナルドの世界から姿を消していったキャラクターで、今回思いがけなく白羽の矢が立った形だ。

メニューが明らかになってSNSでは、こんな声が寄せられた。

「これはかなりクールだよ!」

「ネーミングが好き」

「天才だ。これでスターバックスとソーセージマックマフィンを同じ店で買える!」

「カリフォルニアにも来てくれるといいな」

「どうせ、アイスクリームのマシンは壊れているさ」

米マクドナルド社の発表によると、「CosMc’s」は2024年末までに約10のパイロット店をテキサス州にオープンする計画があるという。同社は、中西部の一部の店舗においても、2022年末から米ドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」の商品を限定的に販売している。

