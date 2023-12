米フロリダ州に住む女性が先月末、5羽のニワトリが突然フリーズする動画をTikTokに投稿したところ、1週間の再生回数が1540万回を超えた。女性は動画の中で「映画『マトリックス』の不具合を見たことがある?」と問いかけているのだが…。いったい何が起きたのか。英ネットメディア『The Poke』などが伝えた。

フロリダ州タンパに住むブリアナ・アントワネットさん(Brianna Antionette)が先月29日、TikTokに「いったいニワトリたちに何が起きたの!」と言葉を添えて投稿した動画が大きな反響を呼んでいる。

動画では、ニワトリが暮らす屋根のない囲いの中で、ブリアナさんが餌をやろうと「ハロー。チキチキ…」と足元にいる5羽のニワトリに声をかけている。

そしてニワトリたちが移動を始めた10秒過ぎ、ブリアナさんが「レッツゴー。食事の時間よ」と叫ぶと、カメラはニワトリ5羽全ての動きが止まっているのを映し出した。

ブリアナさんはすぐに異常に気付き、「何? 何? いったい何が起きてるの? ベイビーズ? 何が起きてるの…。オーマイガー! チキン! なんでみんな動かないの! 私が何かしたのかしら?」などと混乱しながら話しかけるが、ニワトリたちは一向に動こうとしない。

そうしてフリーズしてから2分10秒過ぎ、ブリアナさんが「ニック(Nick)!」と叫ぶと、ニワトリたちは一斉に動き出した。ニックさんはブリアナさんのフィアンセで、その瞬間にちょうど姿を現したという。

なおこの動画には「フェイク!」「編集しただけでしょう?」という声も多数あがったが、視聴者の何人かは次のようなコメントを寄せた。

「ニワトリの羽根がわずかに動いているわ。これはフェイクではないわよ。」

「一番後ろにいるニワトリは、ほかの4羽が動くのを確認してから走り出している。これは本物でしょう。」

「これは普通の行動だよ。もし1羽のニワトリが仲間に警告を出したなら、全てのニワトリが動きを止めるんだ。なぜなら捕食者に見つかるのを極力避けるためだよ。」

「きっとタカかワシが現われたのだろう。私も初めて祖父の農場でニワトリがフリーズするのを見た時は困惑したよ。でも『ニワトリは捕食者を見た時に動きを止め、敵に存在を察知されないようにする』と教えてもらったよ。」

「100%、タカに間違いないね。」

「これは擬死反応・強直性不動状態(Tonic Immobility)と呼ばれるもの。オポッサムが捕食者から逃れるために死んだふりをするのと一緒だよ。」

するとブリアナさんは新たな動画を投稿し、「実はあの時、近くの木にタカが留まっていたの。実はニワトリはもともと、10羽いたの。でも同じタカに襲われて、5羽になってしまったのよ。もしあなたが同じ人物に襲われ、その人物を町で見たら恐怖で固まるでしょう」と冗談を交えて説明した。

ブリアナさんはさらに「木にタカが留まっているのを見つけたのはニックだったの」と明かし、こう述べていた。

「彼は農場で育っているけど、私は動物を飼ったこともニワトリを飼育したこともなかったの。だから一人で動画を撮り始めた時は、タカを見たニワトリたちが身を守るために固まるなんて考えもしなかったのよ。」

なお農場ではニワトリ5羽を失った後、囲いの上に緑色の釣り糸を張ったそうで、それ以来ニワトリが襲われたことはないという。

