アメリカに住む女性が今夏、「結婚式のために手っ取り早く歯を矯正したい」と激安通販サイトを利用して人工歯(ベニア)を購入した。しかしその後、商品を試着した女性は馬のようになった自身の顔に絶句し、TikTokに動画を投稿したところ、多くの人の笑いを誘った。

【この記事の他の写真を見る】

米バージニア州スタントンに住むペトリーナ・ジョセフィーヌさん(Petrina Josephine)は今夏、通販サイト「Temu」でベニアを購入した。

圧倒的な安さを売りに急成長を続けるTemuは7月に日本に上陸したが、アメリカでも人気があり、ペトリーナさんは9月の結婚式に合わせて「完璧な笑顔を手に入れたい」と購入を決めたのだった。

そうしてペトリーナさんが注文したのは、歯の表面に一時的に貼りつけて歯並びを修正できる「インスタントベニア」で、安いうえ歯科医院に行く必要がなく人気である。

しかし、届いたベニアを装着したペトリーナさんは、鏡に映った自分の顔を見て笑いが止まらなくなった。そしてTikTokに動画を投稿したところ、先月になって英ニュースメディア『The Sun』が取り上げて注目された。

動画には「Temuのインスタントベニアはいったい、どれだけひどいのかしら?」とキャプションが付いており、ペトリーナさんはニッコリ笑って上歯に付けたベニアを披露し、「まあ、どうでもいいわ(NVM)」と続けている。

問題のベニアは真っ白なうえ、浮いてしまってフィットせず、ペトリーナさんが自分で「馬ガールに見えるでしょう」とツッコミを入れる始末で、動画には次のような声が寄せられた。

「これがジョークであることを祈るわ。」

「大爆笑だよ! ありがとう。」

「特別な日なのに随分ケチったものね。」

「Temuの商品を結婚式に使うなんて! なんてこと!」

「口を開けなければ、そんなに悪くないわよ。」

「値段相応ってことね。」

また、「装着する際は、歯科用接着剤を使わないと…。まあ、使ってもそんなに変わらないけどね」といったコメントに対して、ペトリーナさんは「接着剤を使わなくてはいけないことに途中で気付いてね。『使えば、なんとかいけるんじゃないか』って思ったけど、そんな希望はすぐに打ち砕かれたわ。あのベニアはとにかく最悪だったのよ!」と返しており、結婚式はベニアなしで迎えたようだ。

なおテックインサイト編集部からは、このベニアの価格についてペトリーナさんに質問を投げかけているが、今のところ回答はない。ただし、Temuのサイトを見ると、インスタントベニアは1.34ドル(196円)から販売されており、激安なのが分かるのだった。

ちなみに今年2月には、ネット通販大手「アマゾン」でベニアを購入した男性がTikTokに動画を投稿したところ、「宇宙から見える」と人々を爆笑の渦に巻き込んでいた。

画像は『Petrina Josephine 2023年7月16日付TikTok「Its giving horse girl」』『Adam Oakley 2023年2月25日付TikTok「I bought 6quid vaneers so you dont have to…」』『Michal Maccabee 2022年3月26日付TikTok「Reply to @xpha here you go babygirl」』『saranash231 2022年4月18日付TikTok「DIY vaneers gone wrong…」』『Dustin Jotv 2022年11月26日付TikTok「Vorher nachher. ?」』『Metro 2020年4月26日付「Mum buys ‘one size fits all’ veneers for £3.98 but they’re so big she can’t even close her mouth」(Picture: Caters)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)