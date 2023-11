このほどオーストラリア在住のある男性が、飲酒後に帰宅しようと無断でトラック下部のラックに乗り込んだ。しかしトラックはノンストップで4時間走行し、目的地とはかなり離れたところに着いてしまった。しかも男性はトラックの運転手により警察に通報され、約2万8000円の罰金を科されたという。オーストラリアの公共放送局『ABC News』などが報じた。

大量の酒を飲んでいたとみられる43歳の男性は11月17日、豪ニューサウスウェールズ州ナンブッカ・ヘッズから自宅のある同州コフズ・ハーバーまでの50キロの道のりを、ダブル連結トラックの下部にある金属ラックに忍び込んで移動するというアイデアを思いつき、実行に移した。

男性は、ニューサウスウェールズ州の東海岸を通る幹線道路「パシフィック・ハイウェイ」上で赤信号になった時にトラックから飛び降りることができると思っていたが、信号は常に青で、一度も停止しなかったという。

トラックが初めて停車したのは、男性がトラックに忍び込んでから4時間後のことだった。男性は、当初の目的地から340キロ離れたクイーンズランド州の海岸沿いの町ゴールドコーストに着いてしまったのだ。

トラックを運転していたパーディープ・ダヒヤさん(Pardeep Dahiya)はこの日、シドニーからブリスベン間の貨物輸送を担当しており、午前1時30分頃に仮眠のためナンブッカ・ヘッズに立ち寄った。

パーディープさんはそこでコーヒーを飲み、点検を済ませた後、午前2時40分頃に再び出発した。そして辺りが明るくなり始めた頃、パーディープさんはバックミラー越しに何かが動いていることに気づいた。その時、トラックの下部にオレンジ色の布が見えたそうだ。

何事かと思ったパーディープさんは、タガン町近くにあった緊急停車エリアに停車し、トラックを降りて確認した。すると、トラック下部の金属ラックから男性が出てきたため、パーディープさんは思わず後ずさりしてしまったという。

パーディープさんに見つかってしまった男性は、「すみません。私の不注意でトラックの下に入ってしまいました」と詫びたそうだ。当時の心境についてパーディープさんは、「とても異例なことで、初めてこんな経験をしました。まさかトラックの下に人が入り込んでいたなんて想像もつきませんでした」と語っている。

パーディープさんは男性に同情し、まずは水を飲ませてトラックの中の座席に座るよう勧め、さらに北上したという。しかしその後、会話がかみ合わなくなってきたため、パーディープさんはゴールドコースト北部のクーメラにあるガソリンスタンドから警察に通報した。

そして警察官が駆けつけて事情聴取を受けた男性は、人や荷物を運ぶように設計されていない乗り物に乗っていた罰として、288オーストラリア・ドル(約2万8000円)の罰金を科された。その後、警察官は男性を最寄りのクーメラ駅まで送ったそうだ。

なお、クイーンズランド・トラック協会代表のゲーリー・マホン氏(Gary Mahon)が語ったところによると、男性が生きていたのは幸運なことだったという。トラックは交通量の多い高速道路を走行していたが、男性は路面から1メートルほどしか離れていない場所にいた。そして道路の段差や何かしらの物体が飛んでくる可能性、また横から吹く風の影響などが原因で、男性はトラックから転落していた可能性もあった。

またゲーリー氏によると、オーストラリアで同様の“密航”が起きたことはこれまでにないという。同氏は、「今回の事件はオーストラリアでよく言われる『マーフィーの法則(人生が幸福か不幸かは己の考え方で決まるという法則)』が、男性に好転的に作用したのだと思います」と述べ、「しかし、私たちはそのような行為をする者を強く非難します」と付け加えた。

今回のニュースを見た人々からは、「そのような状況下で車を運転するのは非常に危険であり、男性が生き残ったのが不思議なほど」、「トラックの運転手が運行前点検をしなかったのは明らかだ」といったコメントがあがっている。

