このほどオーストラリアで人気のアトラクションに乗った女性が、思わぬ怪我をした。女性は座席の下にあるストッパーに足を引っ掛けてしまい、不自然な方向に足首が曲がってしまったという。豪ニュースメディア『news.com.au』などが伝えている。

豪クイーンズランド州ゴールド・コースト郊外のサーファーズ・パラダイスにある「スリング・ショット(Slingshot)」は、スリリングな逆バンジー型アトラクションとして人気を集めている。10月のある日、ビクトリア州メルボルン出身のピッパ・サザーランドさん(Pippa Sutherland、22)がスリング・ショットにチャレンジしたところ、思わぬ災難に見舞われた。

ピッパさんは当時、友人とスリング・ショットに乗り、座席が上空に投げ出されるのを待っていた。そして座席が下に引っ張られた時、ピッパさんの左足が座席の下にある金属のストッパーに引っかかってしまった。座席はどんどん下に移動するため、彼女の足は座席とストッパーの間に挟まれそうになり、ついには足首が内側にぐにゃりと曲がってしまった。

苦痛な表情を浮かべるピッパさんは「足が痛い!」と叫び、隣に座っていた友人もただならぬ事態に気付いて「大変! 彼女の足が!」と叫んだ。その直後、幸いにもストッパーから足が外れ、大ごとにはならなかったようだ。当時の様子をピッパさんはTikTokに投稿しており、10月4日と6日に公開した動画はあわせて940万回以上も視聴されている。

動画には、病院で治療を受ける様子も映っており、幸いにも骨折などはなく捻挫程度で済んだという。しかし、動画の視聴者からは「見るからに痛そう」といった声があがり、このようなコメントが寄せられた。

「これって、かなり危険。最悪なことが起こらないように何か対策をするべきよ。」

「もし、足がストッパーから外れていなかったら、足の指が潰れていたかもしれない。」

「先週、そこで『足をまっすぐ前に出すように』ってうちの子供たちが係員に厳しく言われたけど、このせいだったのか。」

また当時、ピッパさんが裸足だったこともあり「靴を履いたほうがいい」といった声や、「なぜストッパーの上に足を置いたのか」といった疑問の声も届いた。これに対してピッパさんは、動画のキャプションで「足がストッパーに引っかからないように前に出すような指示はありませんでした」「たまたま足がストッパーに接触しただけ」と説明している。

今回の怪我について、一部の人からはスリング・ショットの運営側に「訴訟を起こしたほうがいいのでは?」といった声もあがったが、ピッパさんは「訴訟を起こすつもりはありません。スタッフはとても親切で、かえってこのようになってしまったことに心からお詫びします」と述べている。

