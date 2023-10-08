¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ë¥Þ¡ÖÅðÆñ¡×!? ËÉ¤°¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¼Â¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¡ÖÂÐºö¡×¤È¤Ï
ÈÈºá·ï¿ô¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤¬ÅðÆñÂÐºö¤âÇ¯¡¹¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡¶áÇ¯¡¢¼ÖÎ¾ÅðÆñ¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÁý²Ã·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ÖÎ¾ÅðÆñ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅðÆñÂÐºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ÅðÆñ¤ÎÈï³²¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×ºÇ¿·¤Î¥«¥®¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë!?¡¡Ä¶Àä¿Ê²½¤·¤¿¥«¥®¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÅðÆñÊýË¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄä»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¶¯¤¯²ó¤¹¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤òÅðÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Áö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥ª¥ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÀµ¤ÊÊýË¡¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ëÅðÆñÊýË¡¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¤â²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥·¥Õ¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µ¡³£Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¡¼¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡ÖREADY ON¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¡Ë¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¥Õ¥È¤òP¥ì¥ó¥¸¤«¤éÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êº£¸å¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬Ìµ¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµµ¬¤Î¥¡¼°Ê³°¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¤¥â¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Àµµ¬¤Î¥¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®µ¡Ç½¤È¼ÖÎ¾¤¬Ï¢·È¤·¡¢Àµµ¬¤Î¥¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥â¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤ËÅðÆñ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»ØÌæ¾ðÊó¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¾å¤Î»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿»Ø¤Ç»ØÌæÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ØÌæÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅðÆñÂÐºö¤ÏÆü¡¹¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥¤¥â¥Ó¥«¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤¹¤ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¼ÖÎ¾Â¦¤ÎID¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥¤¥â¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Îµ¡Ç½¤ò²óÈò¤¹¤ë¼ê¸ý¤ä¡¢Àµµ¬¤Î¥¡¼¤ÎÅÅÇÈ¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¡¢Àµµ¬¤Î¥¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔÀµ¤Ë¥É¥¢¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¡¢ÅðÆñ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ì¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÇÛÀþ¤Ëµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤·Ä¾ÀÜ¼ÖÎ¾¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥É¥¢¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊýË¡¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾É¸½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ç¤ÏÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÖÎ¾¤ËÄÌ¿®SIM¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤âÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ìÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀàÅðÈÈ¤â¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¼ÖÎ¾¤òÆþ¤ìÄÉÀ×¤«¤éÆ¨¤ì¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤â¤È¤é¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âËüÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ÖÎ¾¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ²½¤¹¤ëÅðÆñ¼êÃÊ¤Ë¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊªÍýÅª¤ËÅðÆñ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÁõÃå¤¹¤ëËÀ¾õ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¥í¥Ã¥¯¡¢¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Î¥²¡¼¥È¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¥í¥Ã¥¯¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤âÅðÆñ¤òÌÌÅÝ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·É±ó¤µ¤»¡¢ÅðÆñ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Ç¥í¥Ã¥¯¤òÇË²õ¤·ÅðÆñ¤¹¤ëÎã¤âÈ¯À¸¤·¡¢ËüÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤ä¸÷¤ÇÅðÆñ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÎÇÛÀþ¤ËÀÜÂ³¤·¡¢ÉÔÀµ¤ÊÁàºî¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¡Ç½¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ä¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤ä¸÷¤Ç·Ù¹ð¤òÈ¯¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿¶Æ°¤Ê¤É¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢ÅðÆñËÉ»ßÁõÃÖ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤Ç·Ù¹ð¤·¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥À¥ß¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅðÆñÊýË¡¤â¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤ÅðÆñÊýË¡¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ä¥í¥Ã¥¯ºî¶È¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤âÅð¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åð¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¤ËÅð¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ê¤É³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢´õ¾¯¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ãæ¸ÅÉôÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤âÅðÆñ¤µ¤ì¤ë·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿ÅðÆñ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¥È¥Ã¥×10¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLX¡×¡ÖRX¡×¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¡ÖC-HR¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖES¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤ËÉÔ¿Íµ¤¤Êµì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÏÅðÆñ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç½¼Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£²á¾ê¤ÊÅðÆñÂÐºö¤ÏÉÔÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤â¤·Ëü¤¬°ì¥¯¥ë¥ÞÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂåÂØ¤¨¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ëÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅðÆñËÉ»ß¤Ï¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼ÖÎ¾¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½¼Ê¬¤ÊÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾ÅðÆñ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥×¥é¥ó¤ä¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÁë¤¬³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¡¼¤¬¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£