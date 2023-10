450日以上も連続で豪華なクルーズ船に乗り続けるオーストラリア人の夫婦が話題を呼んでいる。2人はクルーズ船のどのスタッフよりも長く乗船していると言い、新たに就任した船長を迎えることもあるそうだ。夫婦は、介護サービスのない高齢者施設“リタイヤメント・ホーム”に入居するよりも安いと話しており、今のクルーズ船では残り8か月、その後は別のクルーズ船を既に1年分予約しているという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

オーストラリア出身のマーティ・アンセンさん(Marty Ansen)とジェス・アンセンさん(Jess Ansen)夫妻は昨年6月、2000人乗りのクルーズ船「Coral Princess」を予約して乗り込んだ。それからは51回も連続で予約を入れ、現在まで450日以上を船の上で過ごしている。ジェスさんは「船内の誰よりも長く船に乗っているし、私たちが交代する何人もの船長を船で迎えるんです」と笑って話す。

マーティさんとジェスさんはもともとクルーズ旅行が好きで、これまで何十年もの間、何度もクルーズ船に乗って出かけてきた。しかし、パンデミックが起きてからはクルーズ旅行ができなくなってしまい、長い間クルーズ船に乗ることができず、うずうずしていたという。

マーティさんは「代理店の担当者に『何でもいいから、予約ができるものがあれば予約してくれ』と言ったんです。それがこの長いクルーズ旅行の始まりですよ」と経緯を明かした。

予約代金には全ての食事が含まれており、部屋には毎日清掃が入る。こうした理由から、2人は「リタイヤメント・ホームに入るより安い」と語る。リタイヤメント・ホームとは、家事や食事など、高齢者の日常生活をサポートするサービスを提供する施設のことだ。基本的に介護サービスがないので、ある程度自立した生活ができる高齢者が入居の対象となる。こうした施設に入るよりも安上がりで、かつディナーショーが楽しめたり、クルーズ船のプールなどの施設も使えるとなると、クルーズ旅行を選ぶのも納得がいく。

クルーズ船のホテルマネージャーであるレン・ヴァン・ルーインさん(Ren van Rooyen)は、マーティさんとジェスさんよりも乗船期間が短いそうだ。レンさんは「私が一度船を離れてから戻ってくると、彼らは家族が会いにきたようだといつも冗談を言っていますよ。私が両親に会いに来たみたいにね。2人は本当に、2番目の両親みたいなものです」と笑って話している。

レンさんのみならず、クルーズ船のほとんどのスタッフと顔なじみになった2人は、ジェスさんの誕生日にスタッフからケーキを贈られるなどお祝いも受けたという。

1年以上もクルーズ船に乗り続けていると「さすがに飽きてしまうのでは?」と思ってしまうが、2人は毎朝1時間の卓球をして一日を始めるなど、ルーティンを作っているという。マーティさんは「いつもジェスと一緒に卓球をしていますが、とても楽しいですよ」と話しており、ジェスさんは「ビュッフェを楽しむための、いい運動になっています」と笑った。

2人はあと約8か月分の予約を済ませており、合計で約2年間「Coral Princess」で過ごすことになる。しかしそれで終わりではなく、数か月ほど地上で過ごした後に再び別のクルーズ船「Crown Princess」を予約しており、再び1年間のクルーズ旅行を楽しむ予定だという。

マーティさんは「もう長いこと洗濯もベッドメイキングもしていないので、やり方を忘れてしまいましたよ。だから私たちは、生きるために船の上にいなければいけないんです」とジョークを交えてコメントしている。

このニュースを見た人々からは、「これは良いアイディアだ」「将来の計画が決まった」「人生は楽しめるうちに楽しむべきだよね!」「猫を飼っていなかったら、魅力的な話だったな」など、羨望の声が多数寄せられた。

なおテックインサイト編集部では、マーティさんとジェスさんが乗船中の「Coral Princess」に、長期間連続で利用する乗客は珍しいことなのか、450日以上の連続乗船に対して何らかの特別なサービスや割引を提供しているのか、またリタイヤメント・ホームのような長期滞在向けのサービスやプランは今後導入を検討しているのかなどをうかがうために取材を申し入れている。

