²Ï¹ç°ê¿Í A.B.C¡ÝZÃ¦Âàà¸å²¡¤·á¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¡¥£Â¡¥£Ã¡¥¡½£Ú¡×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿²Ï¹ç°ê¿Í¤¬£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡ÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡££Á¡¥£Â¡¥£Ã¡¥¡½£ÚÂ´¶È¤òà¸å²¡¤·á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿£²£±Æü¤¬Æ±¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿Æü¡£¶¦±é¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤¤µ¤Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²Ï¹ç¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡¢¤è¤êÇ»¤¯¡¢¿¼¤¯ÄÉµá¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø£Í£Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤ÏÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡££Í£Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ã¦Âà¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»þ¡¢·ë¹½Í¦µ¤¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Á°¡¹¤«¤é¡Ø¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿²Ï¹ç¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¿Í¤«¤ËÁêÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢£µ¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹»þ¤Ï·ë¹½¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¡ØÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÄÍ¡Ê¾ÍÂÀ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤Î½¸¤Þ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæ¤Ç°ì¿Í¤Î»Ò¤¬¡ØÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤ÑÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤È²¶¤Ï»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸ÍÄÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£