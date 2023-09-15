¡Ú°Û¾ïÌÔ½ë¡Û¡È½©¤ÎÌ£³Ð¡É¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡ÄÆÇ¥¥Î¥³¤¹¤éÀ¸¤¨¤Ê¤¤°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¡ª¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÏµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
9·î14Æü¡¢Åìµþ¤Ï32.7¡î¤òµÏ¿¤·¡¢¿¿²ÆÆü¡Ö82ÆüÌÜ¡×¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¡È°Û¾ïÌÔ½ë¡É¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È½©¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×¤Ç¤¹¡£
ÎãÇ¯¡¢9·î¤Ë¤Ê¤ë¤È½©¤Î¹á¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥Ä¥¿¥±¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¾¦Å¹³¹¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á²£¤ÎÀÄ²ÌÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤¬·ã¸º¤·¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê²Á³Ê¤¬2³ä¤«¤é3³ä¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ»º¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢3ËÜ¤Ç3Ëü5000±ß¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëÏÂ¿©Å¹¡ÖÉñºù¡×¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ö°ìËÜ¾Æ¤¡×¤Ê¤É¹ñ»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉñºù¡×ÀÄÌÚÊÙ ÁíÎÁÍýÄ¹:
¤â¤Á¤í¤ó»ÅÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£º£¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¸½ºß¡ËÉáÃÊ¤ÏÃæ¹ñ»º¤Î¾¾Âû¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¤Ë¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬1ËÜ¤â¤Ê¤¤¡©ÆÇ¥¥Î¥³¤¹¤é¡Ä
¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Î¼èºàÈÉ¤¬¹ñ»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤òµá¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±À¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëÄ¹Ìî¸©¡£
ÎãÇ¯¤Ï9·î¾å½Ü¤«¤é¼ý³Ï¤Ç¤¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï1Æü¤Ç1.5Ô¤Û¤ÉºÎ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ä¥¿¥±¡£²·ÃÍ¤ÏÄÌ¾ï100g¡¢5000±ß¡Á6000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥¿¥±ÇÀ²ÈÎò40Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¿¹²¼À¿¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦»×¤¤¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÎÀ¸¤¨¤ë»³¤ò°ì½ï¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Þ¥Ä¥¿¥±ÇÀ²È¡¡¿¹²¼À¿¤µ¤ó:
¤Þ¤ÀÌµÍý¤À¤Í¡£ÆÇ¥¥Î¥³¤Ê¤ó¤«¤â¡¢Á´Á³½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬À¸¤¨¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆÇ¥¥Î¥³¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¤òÊâ¤¤¤Æ¤âÆÇ¥¥Î¥³¤¹¤é¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢º£Ç¯¤Þ¤À¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬1ËÜ¤âºÎ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥¿¥±ÇÀ²È¡¡¿¹²¼À¿¤µ¤ó:
¤È¤Ë¤«¤¯¥¥Î¥³¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡ÊÎãÇ¯¡Ë¥Ü¥³¥Ü¥³½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÌÔ½ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¥Þ¥Ä¥¿¥±ÇÀ²È¡¡¿¹²¼À¿¤µ¤ó:
¡ÊÅÚ¾í¤¬¡Ë¼¾¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£±«¹ß¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ì¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£2¡Á3²ó¹ß¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÌ¤¬¤Í¡¢¹ß¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï8·î¤Î±«¤Ç¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¡¢9·î¤Î±«¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤· º£Ç¯¤Ï¡¢8·î¡¦9·î¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬À¸°é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢²¼»³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥¿¥±ÇÀ²È¡¡¿¹²¼À¿¤µ¤ó:
¤³¤¦¤¤¤¦Ç¯¤¬¤À¤ó¤À¤óÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£¡Êµ¤¾Ý¤¬¡ËÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£
¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë
½©¤ËºÎ¤ì¤Ê¤¤¡È½©¤ÎÌ£³Ð¡É¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ö¡¼¥¿¥ó¾¾ÂûSHOP¡×¡¡¿¢»³¹¨ºÈ¤µ¤ó:
¹ñ»º¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Ì£¤È¹á¤ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹ñ»º¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¸½¾õ¤Î²Á³Ê¤Ç¸À¤¦¤È10Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ£¡×¤ä¡Ö¹á¤ê¡×¤â¶á¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤âÉ¸¹â¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤ÇºÎ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÃî¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¹âÉÊ¼Á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÎãÇ¯¤Î¹ñ»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó3Ê¬¤Î1¡¢¹ñ»º¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢10Ê¬¤Î1¤Û¤É¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¹ñ»º¤«¤é¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤«¤é¤«¡¢¹ñ»º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤è¤ê¤â¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¡¡ËÜÆ»Í³¼ù»Ò Å¹Ä¹:
¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ó¿ô¤¬¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤â»Ò¶¡¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤Î°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¶äºÂ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö¤ª¤Ë¤¯¡¡²ÖÌø¡×¤Ç¤â¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤¯¡¡²ÖÌø¡×¡¡ÊÒÌøô£ Å¹¼ç:
¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡Ê¹ñ»º¤È¡ËÂ½¿§¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ö¤¦¤ï¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¥Þ¥Ä¥¿¥±¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(¤á¤¶¤Þ¤·8¡¡9·î15ÆüÊüÁ÷)