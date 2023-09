トッテナムの韓国代表FWソン・フンミンがファンから自撮りを求められた際、iPhoneを持つことを拒否した動画がネット上で拡散され、大きな反響を呼んでいる。

動画の中でソン・フンミンは、写真撮影を求める女性ファンからiPhoneを差し出されると、申し訳なさそうに手を合わせ、自分ではなく彼女が写真を撮らなければならないと説明。その後、サムスン製品のスマートフォンを所持していた別の女性ファンに対しては、ソン・フンミン自身がセルフィーを撮っている。

ソン・フンミンは今夏にサムスンの新ブランドアンバサダーに就任した。イギリス『ザ・サン』によると、アップルとライバル関係にある同社との契約が理由とみられる。

この厳しいルールに困惑したファンも多く、「奇妙で不必要だ」との声が上がった一方で、「ソニー(ソン・フンミンの愛称)=忠誠心」と称賛するコメントも寄せられたようだ。

Fans baffled at ‘weird and unnecessary’ reason why Son Heung-min can’t take selfies with supporters’ iPhoneshttps://t.co/WYspk9Ha9t— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 11, 2023