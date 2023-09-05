µþ¥¢¥Ë½é¸øÈ½¡¡ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¾ÜÊó¡Ê¾å¡Ë¡Öµþ¥¢¥Ë´ÆÆÄ¤ÈÎø°¦´Ø·¸¡×¤ÈÌÑÁÛ¡¢²áÅÙ¤Ê¼«Âº¿´¤È»ØÅ¦
£³£¶¿Í¤¬»àË´¡¢£³£²¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÎáÏÂ¸µÇ¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÀÄÍÕ¿¿»ÊÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤¬£µÆü¡¢µþÅÔÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÃæ¿´¤Ë¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÁÐÊý¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ò£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£Èï¹ð¤¬¡Ö¶Ú°ã¤¤¤Îº¨¤ß¤Ë¤è¤ëÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¬ÁèÅÀ¡£¸¡»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤¬ÌÑÁÛ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï¹ð¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¡Ë¤¬É½¤ì¤¿¤Ë²á¤®¤º¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¶Ú°ã¤¤¤Îº¨¤ß¤Ë¤è¤ëÉü½²¡£µþ¥¢¥ËÂç¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤ÎÎÏºî¤òÍîÁª¤È¤µ¤ì¡¢¾®Àâ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Þ¤Çµþ¥¢¥Ë¤äÆ±¼Ò½êÂ°¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë½÷À´ÆÆÄ¤ËÅðÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È°ìÊýÅª¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¡¢µþ¥¢¥Ë¼Ò°÷¤âÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤Çº¨¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢Èï¹ð¤Î¼«¸Ê°¦Åª¤ÇÂ¾ÀÕÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤«¤éÀÕÇ¤¤òÅ¾²Ç¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µþ¥¢¥Ë¤¬°¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
£¹ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£Éã¡¢·»¡¢Ëå¤Î£´¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Éã¿Æ¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤äÉÏº¤¤Ë¤è¤ëÅ¾¹»¤äÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Çµ¿¤ê¿¼¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£Äê»þÀ©¹â¹»¤ò³§¶Ð¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Äê»þÀ©¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Ìó£¸Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Å¹Ä¹¤é¤Ë»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¼¤á¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯À¸³è¤¬º¤µç¤·¡¢¿©ÉÊ¤òËü°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤ä¤ê¡×¤Ê¿ÍÀ¸
¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ÈÅê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢¼«Âð¤Î¤â¤Î¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔËþ¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£²¼ÃåÅ¥ËÀ¤ä½÷À¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
£³£°ÂåÁ°È¾¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢Ìµ¿¦¤Ë¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢µþ¥¢¥Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¾®Àâ²È¤ò»Ö¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¾®Àâ¤ò¼¹É®¤·»Ï¤á¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¶È³¦¤äµþ¥¢¥Ë¤Î½÷À´ÆÆÄ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼¹É®¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤º¤Ë¾Ãµî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡¢»à¤Ë¤¤ì¤ºÅê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤âÉÔËþ¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê£³£´ºÐ¤À¤Ã¤¿Ê¿À®£²£´Ç¯¤Ë¡Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡Ö½©ÍÕ¸¶¤ÎÌµº¹ÊÌ»¦¿ÍÈÈ¤ÈÆ±¤¸¿´¶¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥óÊü²Ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢Ä¨Ìò£³Ç¯£¶·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¾®Àâ¤Î¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿¸å¡¢£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍÌ¾¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤äµþ¥¢¥Ë¤Î½÷À´ÆÆÄ¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¡¢½÷À´ÆÆÄ¤È¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²áÅÙ¤Ê¼«Âº¿´¤¬Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¸å¤Ë¤Ï¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ç½÷À´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥ì¥¤¥×Ëâ¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÁ°²Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Åê¤²¤ä¤ê´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÑÁÛ¤âµ¿¤ê¿¼¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ø°Â¤«¤é´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÌÑÁÛ¤âÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£