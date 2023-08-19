¡ÖÇÏ¤Ï»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸Â¸ºß¡×ËÌÅç»°Ïº¡Ê86¡Ë¤Î¥¹¥´¤¹¤®¤ë°¦ÇÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ô¾Þ¶âÁí³Û47²¯±ß¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¼ïÉÕÎÁ¤Ï1Æ¬1000Ëü±ß¡Õ
¡ÖËÌÅç¤µ¤ó¤¬¡¢½êÍÇÏ¤Îº£¸å¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ìÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉðË¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃøÌ¾¤ÊÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈËÌÅç»°Ïº¡Ê86¡Ë¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÅç¤ÎÇÏ¤ÏÃæ±û¶¥ÇÏ¤À¤±¤Ç2000²ó°Ê¾å½ÐÁö¡£¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¡×¤ò´§¤·¤¿ÇÏ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó47²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½³Ê¤¬¡¢Gµ¥ì¡¼¥¹¤ò7¾¡¤·¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÖËÌÅç¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÌÜ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤Ï³Ê°Â¤Î350Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
2017Ç¯½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤È¤½¤Î500ÇÜ¤ÎÌó18²¯8000Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢Áí³Û13²¯5000Ëü±ß¤Î¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯ÅÙ¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ177Æ¬¤ÎÌÆÇÏ¤È¤Î¸òÇÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬ÍÇÏµÇ°¤ä¥É¥Ð¥¤¤Î¹ñºÝ¶¥Áö¤òÀ©¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»Ò¶¡Ã£¤Î³èÌö¤ËËÌÅç¤Ï¡Ö¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¼ïÉÕÎÁ¤Ï1Æ¬Åö¤¿¤ê1000Ëü±ß¡£º£Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤â»º¶ð¤¬À©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ÖËÌÅç¤µ¤ó¤â¼ï²´ÇÏ¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤Î³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡Ã£¤Î³èÌö¤Ë¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸½ºß¤ÎËÌÅç¤Ï¹Ù³°¤Ç¼Ö¥¤¥¹À¸³è
¡¡ËÌÅç¤ÎÇÏ¼çÌ¾µÁ¤Ï¡ÖÍ¸Â²ñ¼ÒÂçÌî¾¦»ö¡×¡£ÂçÌî¾¦»ö¤ÏËÌÅç»°Ïº¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖËÌÅç²»³Ú»öÌ³½ê¡×¤ÎË¡¿ÍÌ¾µÁ¤À¡£¤½¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤âºÇ¶á¡¢²áÅÏ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯2·î¡¢µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤ÎËÌ»³¤¿¤±¤·¤äÂç¹¾Íµ¤Ê¤É½êÂ°²Î¼ê4Ì¾¤Îº£½Õ¤Ç¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¡£30Ì¾¤¤¤¿»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â3·îËö¤Ç¿ÆÂ²¤ò½ü¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤¬Âà¼Ò¤·¡¢¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÆÂ²´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡3·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÂà¼Ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½êÂ°²Î¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ¤ªÊÌ¤ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÊËÌÅç¤Î¡ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼¤á¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤«¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÅçËÜ¿Í¤Ï2019Ç¯¤ËÎ¾Â¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¼Ö¥¤¥¹À¸³è¡£36Éô²°¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊÈ¬²¦»Ò¤Î¹ëÅ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¹Ù³°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÉ×¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î²»³Ú³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÕÍß¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ªÃå±Ø¤Ï»ÏÈ¯±Ø¤À¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤ò¡Ä
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëDVD¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·¶Ê¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äï»Ò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ø½ªÃå±Ø¤Ï»ÏÈ¯±Ø¤À¤«¤é¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡JRA¤ÎËÌÅç¤Î½êÍÇÏ¤Ï¸½ºß6Æ¬¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÇÏ¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖËÌÅç¤µ¤ó¤Ï¡ØÇÏ¤Ï»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾èÇÏÍÑ¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÌÅç¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤äº£¸å¤ÎÇÏ¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö½êÍÇÏ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ´¶µ»Õ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ï¡Ë6·î5Æü¤Ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ËÌÅç¤Ïº£¤â¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤ÇÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2023Ç¯5·î4Æü¡¦11Æü¹æ¡Ë