¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼ÌäÂê¤Ç»ØÅ¦¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î¿Í¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶âÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤±¤ÉË¡Î§¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·Â¿Ê¬¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î¿Í¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¤Þ¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤òÂ»³²Çå½þ¤Ç»ÙÊ§¤¨¤È¤¤¤¦È½·è¤ò¤É¤³¤¾¤«¤é¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¿Ê¬¡¢¾¡¤ÁÆ¨¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥íÌÙ¤±¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÌÙ¤±¤¿Ê¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯»ñ»º¤È¤·¤ÆÊÝÁ´¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤¿¥â¥ó¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¾¤ÎÏÃ¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤ÇÅ¹ÊÞÁ°¤Î³¹Ï©¼ù¤Ë½üÁðºÞ¤ò»µ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¹Ï©¼ù¤òÂ»³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÂ»³²Çå½þ¤¤¤¯¤é¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¿Ê¬¡¢¿ô½½Ëü±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ô½½Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é½üÁðºÞ¤ò»µ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£