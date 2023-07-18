¡ÖÀ²Ã³²ÌäÂê¡×¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤Ãæ¡Ä¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤¬24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Óà¥á¥¤¥óáÈ´Å§¤ÎÎ¢»ö¾ð
º£Ç¯£¸·î26Æü¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó46¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡£¡×¤À¡£
Îò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡Ç97Ç¯¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎKinKi Kids¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢V6¡¢TOKIO¡¢Íò¡¢NEWS¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡¢Hey! Say! JUMP¡¢Sexy Zone¡¢King & Prince¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤ÐÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¥Á¡¼¥à¡×¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤ÏÆ°²è¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¡¢ÁûÆ°¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ønews zero¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£
¡Ô#24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´Ñ¤Þ¤»¤ó¢ä¢ã#24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ËÊç¶â¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡Ô#ÌþÃå¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òµß¤¦¡Õ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬³È»¶¤µ¤ìÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¿ôÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°·¤¤¡¢¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬à¤ªÎÞÄºÂ×á¤Î¼êË¡¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÊç¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯²ñ¼Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
Êç¶â¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤±¤ëVTR¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤Ðºî¤ë¤Û¤ÉÊç¶â¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¶É¤Î¿Í´Ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤êÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤·¤Ä¤Å¤±¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬à¼å¼Ô¤ÎÌ£Êýá¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¾Ð»ßÀéËü¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
²áµî¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÈÌ±»öºÛÈ½¤ÇÁè¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏÇÔÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦à·ÝÇ½³¦¤ÎÀ»°èá¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µÕ¤Ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËËèÇ¯É¬¤º¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬µÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ï¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÄ¹´ü´Ö¤«¤ÄÄ¹»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é£±±ß¤Î¥®¥ã¥é¤â¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åö½é¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÌµ½þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ½Ð±éÈñ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï´è¤Ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤è¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²¸¤òÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»»ÃÊ¤À¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏÆÈ¼«¤ÇÂçºÒ³²¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ØJ-FRIENDS¡Ù¡ØMarching J¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Çº£²óÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ²Ã³²¹Ô°Ù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î°Ç¤Ï¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó½Ð±é¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤ÇÀ²Ã³²ÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òº£Ç¯¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£