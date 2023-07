ファミリーマートから「ファミチキ(ハバネロホット)」が登場!

ハバネロを使用した、ホットで”ジュワ辛”の「ファミチキ」が、2023年も復活登場。

クリスピーな食感が特長の「クリスピーチキン(ハバネロホット)」とあわせて紹介していきます☆

ファミリーマート「ファミチキ(ハバネロホット)」

価格:240円(税込)

発売日:2023年7月11日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,500店

ファミリーマートのホットスナックから、「ファミチキ(ハバネロホット)」が復活登場!

2022年7月に実施されたキャンペーン“ハバネロホットチキン対決”では、「ファミチキ(ハバネロホット)」「クリスピーチキン(ハバネロホット)」2種類の累計販売数が3週間で700万食を突破するなど、大好評でした。

その人気を受けて、気温が上昇するこれからの季節に向け「ファミチキ(ハバネロホット)」が、約1年ぶりに登場します☆

ザクザク衣からジューシーなもも肉の肉汁があふれ出す、ハバネロ味のファミチキ。

複数の香辛料が絶妙な辛みで、クセになる旨さを生み出すジュワ辛な逸品です。

クリスピーチキン(ハバネロホット)

価格:178円(税込)

発売地域:全国

しっとりとした鶏むね肉に、カリッとしたクリスピーな食感が特長のフライドチキンです。

味付けに使用する唐辛子にはハバネロを加えた、刺激的な辛さがたまらない、まさに”カリ辛”な逸品です。

暑い季節に食べたくなる、ハバネロの辛味がホットなファミチキ。

2023年7月11日(火)よりファミリーマートにて販売されている「ファミチキ(ハバネロホット)」の紹介でした☆

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%で表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

